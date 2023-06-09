LMP2 sınıfı gelecek sezondan itibaren WEC'de yer almayacak!

Only Hypercars and LMGT3 machinery will be eligible to enter the WEC next season, with the long-standing LMP2 class a casualty of growing demand for grid slots in the rejuvenated top category.

Geçtiğimiz sezondan itibaren LMP1 sınıfının yerini Hypercar almış, bu yeni sınıfa birçok üretici yoğun ilgi göstermişti.

Yeni kuralların ardından Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot ve Vanwall seriye giriş yaparak Toyota ve Glickenhaus'a katıldılar, gelecek sezon bu yediliye Lamborghini, BMW, Alpine ve garaj takımı Isotta Fraschini de eklenecek.

Yeni takımların gelişi, Hypercar sınıfındaki araç sayısını tam 20'ye yükseltiyor; dolayısıyla seri yönetimi, griddeki araç kalabalığını azaltmak için birtakım kararlar almak zorunda kaldı.

Sonuç itibariyle, gelecek sezondan itibaren LMP2 sınıfı kaldırılacak ve seri sadece iki sınıflı bir sisteme geçiş yapacak: Hypercar ve LMGT3.

Cuma sabahı düzenlenen bir basın toplantısında değişikliklerden söz eden Automobile Club de l'Ouest, son karara rağmen LMP2 sınıfının Le Mans 24 Saat'te en az 15 araçla yer alacağını da doğruladı.

ACO başkanı Pierre Fillon, "Bu bizim için çok önemli bir kategori, ancak bazı kararlar almamız gerekiyordu. Yine de Le Mans'ta LMP2 araçlarına 15 araçlık bir kontenjan ayırdık."

WEC patronu Frederic Lequien ise "Alınan karar, LMP2'yi önemsemediğimiz anlamına gelmiyor. Sınıf, ELMS ve Asya Le Mans serilerinin en üst sınıfı konumunu korumakta."

#35 Alpine Elf Team Oreca 07 - Gibson of Andre Negrao, Olli Caldwell, Memo Rojas Photo by: Nikolaz Godet

WEC henüz LMGT3 araçlarına ne kadar kontenjan verileceğini açıklamadı, ancak öncelik, takım başına iki araç hakkı tanınan Hypercar sınıfında.

LMP2, 2012'de yeniden doğuşundan bu yana WEC'in bel kemiklerinden biriydi. Kategorinin kökeni ise eski LMP675 sınıfına dayanmakta.

LMP675 sınıfının amacı, daha ağır ve güçlü LMP900 sınıfıyla (sonradan LMP1 oldu) mücadele imkanı sağlamaktı, ancak zaman içinde düşük maliyetler nedeniyle özel takımların sığınağı haline geldi.

LMP2 kategorisinin doğası 2017 yılında sınıfın dört lisanslı şasi üreticisiyle sınırlandırılmasıyla değişti: ORECA, Ligier, Dallara ve Multimatic/Riley.

Zaman içinde Ligier, Dallara ve Multimatic sınıfa şasi tedarik etmeyi bıraktı ve şu anda sadece ORECA şasileri kullanılmakta.

Sınıfın lastik tedariki ise Goodyear tarafından gerçekleştirilmekte.

LMP2 araçları, hem ELMS, hem de Asya Le Mans Serisi'nin başlıca cazibe merkezi olmaya devam etmenin yanı sıra, IMSA'da da kullanılmaya devam edecek.

#23 United Autosports Oreca 07 - Gibson of Joshua Pierson, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis Photo by: Marc Fleury