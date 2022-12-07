LMP2 sınıfı, 2024'ten itibaren WEC'den çıkarılacak

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Autosport'un edindiği bilgiye göre, WEC'i Le Mans 24 Saat çift puan yarışı dışında LMP2 olmadan yeniden şekillendirme planı cuma günü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulacak.

Bu, WEC'in en üst bölümünde 2021'de tanıtılan Le Mans Hypercar'a karşı LMDh hibrit prototiplerinin yer alacağı ikinci sezonda Hypercar girişlerindeki olası büyümeyi yansıtıyor.

Gelecek sezon Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche ve Cadillac'tan en az 11 Hypercar girişi olacak. Eğer Glickenhaus ve Vanwall iki araç girişiyle katılırsa bu sayı 15'e çıkacak.

Busayı , 2024'te BMW, Alpine ve Lamborghini'den fabrika LMDh'lerinin gelişiyle 20'yi bulabilir.

Geçici olarak GTLM olarak adlandırılan sınıfa GT3 tabanlı araçların gelmesiyle GT sıralamalarının daha fazla üreticiye açılması sebebiyle 62 araçlık Le Mans gridi dışında P2 arabaları için çok az yer kalacaktı.

WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest'in başkanı Pierre Fillon şunları söyledi: "Yıllar geçtikçe, WEC teşhir ve kalite açısından gelişti."

“Bununla birlikte, 36 veya 38'den fazla aracı barındırabilen pistler az olduğundan, araç sayısını artırmak zor olacaktır."

“WEC'in gelecekteki şekli, elbette Hypercar'ın başarısına bağlı olacak."

“Üreticiler üst sınıfta 20 veya 25 araca kadar gridi zorlarsa, diğerleri için fazla yer kalmayacak."

“Gelecek yıl GTE Pro'nun ve 2024'te GTE Am'in kaldırılması gibi GT'nin karşı karşıya olduğu değişikliklerin de bunda etkisi olacak."

"Ancak Fillon, P2'nin önemini vurguladı ve onu 'oldukça önemli bir sınıf' olarak nitelendirdi."

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2 Photo by: JEP / Motorsport Images

2026'da yeni nesil bir arabaya geçmesi planlanan LMP2'nin, ACO tarafından yürütülen Avrupa ve Asya Le Mans Serisine atıfta bulunarak Kuzey Amerika'daki IMSA SportsCar Şampiyonası'ndaki yeri gibi 'dayanıklılık piramidinde güçlü bir şekilde yer almaya devam edeceği' konusunda ısrar etti.

Seri patronu Frederic Lequien de P2'nin onlar için gerçekten önemli olduğunu ekledi.

Le Mans için katılımın bir bölümünün Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yarışan en iyi P2 yarışmacılarına ayrılacağı belirtildi.

Bu sayının, iki Le Mans Serisindeki sonuçlarına göre 2022'de Le Mans için araç girişleri kazanan beş LMP2 takımından önemli ölçüde fazla olması muhtemel görünüyor.

Takımı 2019/20 WEC P2 şampiyonluğunun yanı sıra 2020 ELMS tacını kazanan United Autosports takım patronu Richard Dean, sınıfı Dünya Şampiyonasından çıkarmaya yönelik herhangi bir kararı eleştiremeyeceğini söyledi.

Dean, “LMP2, WEC'de muhteşemdi, ancak hepimiz Hypercar'da neler olacağını biliyoruz ve hepimizin istediği de bu."

“Açıkça, grid üzerinde bir baskı olacak; ancak her ikisine de sahip olamazsınız ve 20 Hypercar'ın yanı sıra çok sayıda araç içeren sağlıklı bir P2 sınıfı istediğinizi söyleyemezsiniz." dedi.