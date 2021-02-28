Leclerc, Ferrari'nin Le Mans Hiper aracını sürmeye sıcak bakıyor

Çarşamba günü Ferrari, 2023 itibariyle Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Le Mans Hiper araç sınıfında yarışarak, spor araç yarışlarının en üst serisine tekrardan döneceğini açıkladı.

En son 1965'te açık bir şekilde Le Mans zaferi kazanan Ferrari, 1973'ten beri herhangi bir fabrika takımıyla, dünya şampiyonalarının prototip sınıfında -veya o tarihte en üst sınıf hangisiyse- yarışmıyor.

Leclerc geçtiğimiz sene Motorsport Games'in düzenlediği sanal Le Mans etkinliğine katılmıştı ve sonrasında bir gün gerçek yarışta da yer almak istediğini belirtmişti.

2021 sezonu öncesinde gerçekleştirilen Ferrari takım lansmanında konuşan Leclerc, F1'e odaklanmaya devam edecek olmasına rağmen, gelecekte Le Mans'ta Ferrari'yle yarışma şansı olursa hemen atlayacağını söyledi.

Leclerc, "Le Mans'ı seviyorum, her zaman Le Mans'ın taraftarlarından olmuşumdur."

"Eğer bir fırsat doğarsa, yer almaktan çok mutlu olurum."

"Şu anda temel hedefim Formula 1. Fakat dediğim gibi, fırsat doğarsa neden olmasın?" dedi.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz Jr. gelecekte Le Mans'ta yarışma fikrine daha soğukkanlı yaklaştı fakat hiper araç programının "çok ilgi çekici bir proje" olduğuna da değindi.

Sainz, "Ferrari gibi bir takımın yeniden Le Mans'ta şansını denemek istemesi çok güzel ve ben de onların en büyük destekçisi ve taraftarı olacağım."

"Fakat sürüş açısından bakacak olursam: bence burada Ferrari'de yapacak çok işimiz var ve tüm odağım Scuderia Ferrari Formula 1 takımı üstünde olacak, dolayısıyla diğer projeler doğrudan zihnimde bir yere sahip değil."

"Yakından takip edeceğim ama bence, bana halen biraz uzak bir fikir." dedi.

Ferrari, aralarında IndyCar'a olası bir katılım sağlama düşüncesi de olmak üzere bir süredir diğer motor sporları dallarına genişleme fikrini değerlendiriyordu ve prototip yarışlarına dönme kararı da bu fikirden doğdu.

Mattia Binotto'ya LMH'a katılma fikrinin 2021'de devreye giren F1 bütçe kısıtlamasının bir sonucu olup olmadığı sorulduğunda ise İtalyan yönetici, alınan kararın bu durumdan bağımsız olduğunu savundu.

Binotto, "Hayır, herhangi bir şekilde finansal regülasyonların bir sonucu değil."

"Program şirket tarafından ilgi çekici olarak görüldü ve biz de Ferrari'nin katılım sağlaması kararını aldık." dedi.

F1 takım patronu Binotto LMH ekibini yönetme fikrinden kendini uzak tutsa da, ihtiyaç duyulduğu takdirde bilgi ve tecrübesini paylaşmaya açık olduğunu söyledi.

"Ben mi yöneteceğim? Ferrari'nin özel bir şirket olduğunu anlamanız lazım - kimin yönettiği ya da kimin sorumlu olduğunun önemi yoktur."

"Fakat hayır, ben doğrudan yönetimde olmayacağım. Scuderia Ferrari olarak biz, tamamen F1 programımıza odaklanmış durumdayız."

"Fakat kuşkusuz F1 takımı olarak bilgimizle, tecrübemizle ve yetkinliğimizle onları destekleyebiliriz. Bunu yapmamızın sebebi de az önce bahsettiğim gibi özel bir şirket olmamız." diyerek sözlerini tamamladı.