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WEC Haberler

Le Mans'da 2024'ten itibaren GTE araçlarının yerini GT3 araçları alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Le Mans 24 Saat organizatörü Automobile Club de l'Ouest, 2024'ten itibaren günümüzdeki GTE sınıfındaki araçların yerini GT3 araçlarının yer alacağını duyurdu

Le Mans'da 2024'ten itibaren GTE araçlarının yerini GT3 araçları alacak

Mevcut GTE kurallarının sonuna gelindikçe, birçok üretici bu programlarını azalttı ya da tamamen kapattı. Bunun üzerine Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Le Mand 24 Saat organizatörü ACO, gelecek seneler için GT sınıfında değişiklik kararı aldı.

Mevcut GTE Pro ve GTE Am sınıfları 2022 ve 2023 WEC ve Le Mans yarışlarında kullanılmaya devam edecek.

Ancak 2024'ten itibaren tüm dünyada kullanılan daha basit, daha ucuz ve daha popüler GT3 kurallarına uygun araçlara geçilecek. Bu araçlar birçok GT serisinde kullanılırken Spa 24 Saat ve Nurburgring 24 Saat gibi uzun dayanıklılık yarışlarında da kullanılıyor.

Bu, WEC ve Le Mans'ın tam olarak Amerika'nın IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası ile benzer bir konuma geleceği manasına geliyor. Onlar da 2022'de mevcut GT Le Mans adı verilen GTE araçlarını bırakacak ve GT3 temelli GT Daytona araçlarına geçecek.

Ford, Aston Martin ve BMW'nin çekilmesinin ardından GTE Pro'da tam sezon yarışan araç sayısı 4'e kadar - iki Ferrari, iki Porsche - düşmüştü. 

GTE Am sınıfında ise her şeye rağmen tam sezon yarışan 13, Le Mans 24 Saat'te yarışan 23 araç bulunuyor. Le Mans bu yüzden mevcut araçlarla bir süre daha devam etme kararı aldı.

Standart GT3 araçlarının WEC'de nasıl kullanılacağı, ne tür modifikasyonlar yapılacağı henüz bilinmiyor ancak Motorsport.com, 2024'ten itibaren WEC'in GT kategorisinin mevcut Am (amatör) sınıfı gibi yani tek bir klasmandan oluşacağını öğrendi.

Bu gelişmeyle GT3 yarışlarında mücadele eden Mercedes, Lamborghini, BMW, Audi ve Honda/Acura gibi birçok üretici böylece 2024'te WEC ve Le Mans'a geçiş yapabilir.

ACO, daha önceden Asya Le Mans ve Michelin Le Mans Cup'ta GT3 kurallarını kullandığı için bu araçlara tamamen yabancı değil.

ACO ve IMSA, uzun süredir sahip oldukları ortak çalışmaları önümüzdeki 10 sene boyunca sürdürme kararı almışlardı. Bu, sportif ve teknik kurallarda ortak çalışmaların olacağı manasına geliyor.

Bu birliktelik kapsamında prototip sınıflarda da birleşme olmuştu. Yeni Le Mans Hypercar araçlarıyla gelecek LMDh araçları hem WEC'de hem de IMSA'da aynı anda yarışabilecekler.

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