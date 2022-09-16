Le Mans Virtual Series geri dönüyor, nereden izleyebilirim?

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Motorsport Games Inc. ve Automobile Club de l'Ouest ("ACO") arasındaki ortak girişim olan 2022-23 Le Mans Virtual Series'in ilk yarışı olan Bahreyn 8 Saat, 16 Eylül 2022 Cuma günü başlayacak ve 17 Eylül 2022 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Tüm motor sporları taraftarlarını, Le Mans Virtual 24 Saat dışındaki en büyük dayanıklılık e-spor gridinde, gerçek ve sanal yarışların seçkin isimlerin yer alacağı mücadeleyi izlemeye davet ediyoruz.

Büyük finali Le Mans Virtual 24 Saat olan beş yarışlık sezonda Max Verstappen, Romain Grosjean, Daniel Juncadella ve Red Bull Racing simülatör pilotu Rudy van Buren gibi isimler, fabrika destekli e-spor yıldızlarıyla birlikte yarışacak.

Düzenlemeler kapsamında, profesyonel sürücülerin her yarışta yer almak zorunda olmadıkları unutulmamalıdır.

Sezonla ilgili genel detayları burada, Bahreyn 8 Saat katılımcı listesini ise burada bulabilirsiniz.

Le Mans Virtual Series, tüm seriyi canlı olarak yayınlamaya hazırlanan üst düzey yayıncıların bilgi ve yeteneklerinden yine faydalanacak. Bu yayıncılar, uzmanlıklarını, derin bakış açılarını ve analitik becerilerini kullanarak, etkinlikler sırasında pistte neler olup bittiğine dair görüşlerinin yanı sıra kuralları, kulis haberlerini ve röportajları dünyanın dört bir yanındaki hayranlara, sürücülere ve oyunculara sunacaklar.

Yayın ekibi, ilki motor sporlarının en tanınmış yorumcularından biri ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın baş sesi, ikincisi ise Dünya Ralli Şampiyonası ve birçok üst düzey e-spor serisinin yüzü ve sesi olan Martin Haven (2. ve 3. yarış) ve Ben Constanduros (1. ve 4. yarış) tarafından yönetilecek.

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu iki isme IndyCar ve FIA F3 için yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Chris McCarthy ve Formula Pro ve Formula E Accelerate gibi serilerin yanı sıra gerçek hayattaki GB3 ve GB4 şampiyonalarında yaptığı yorumlarla simülasyon yarışları ve yarışçılar hakkında ansiklopedik bir bilgiye sahip olan Lewis McGlade eşlik edecek.

Realteam Hydrogen and BMW Redline win 24 Hours of Le Mans Virtual Fotoğraf: Motorsport Games

Aynı anda ve aynı pistte, rFactor 2 platformu üzerinden birlikte yarışan 40 kişilik katılımcılar arasında gerçekleştirilecek rekabet, LMP ve GTE kategorilerinde her zamanki gibi çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Le Mans Virtual Series'e hoş bir eklenti olan renkli ve ikonik sanal Bahreyn Uluslararası Pisti'nde en az 120 sürücü ilk kez mücadele edecek.

Seriye katılım gereklilikleri şu şekilde:

Aday gösterilen dört kişilik kadrodaki FIA Uluslararası lisans sahibinin (yani profesyonel sürücünün) en az Bronze derecesine sahip olması ve sadece normal LMVS etkinliklerinden en az birinde yarışması gerekmektedir;

Takımlar ilk dört yarışın her birinde en az üç sürücüyle yarışmalı ve bu sayı Ocak 2023'te düzenlenecek Le Mans Virtual 24 Saat için dörde yükseltilmelidir;

Bir takımın aday sürücü listesindeki tüm sürücüler en az bir LMVS turunda veya Le Mans Virtual 24 Saat'te yarışmalıdır;

O tur için resmi giriş listesi açıklandıktan sonra sürücü sıralamasında yapılacak değişiklikler, yarış sırasında alınacak bir zaman cezasına neden olacaktır. Duruma göre özel muafiyet verilebilir.

Bahreyn Virtual 8 Saat takvimi

Cuma

20:10 – 20:55 Le Mans Virtual Cup 1. Yarış

21:10 – 21:30 GTE Sıralama turları

21:40 – 22:00 LMP Sıralama turları

Cumartesi

11:00-13:00 Isınma turları

15:00 Bahreyn Virtual 8 Saat

Le Mans Virtual Series nedir?

Le Mans Virtual Series, dünyanın en ünlü yarış pistlerinden bazılarında yarışmak üzere dayanıklılık ve simülasyon yarışlarının en iyi takımlarını bir araya getiren, beş yarıştan oluşan, küresel, seçkin bir e-spor serisidir.

Uluslararası FIA lisanslı gerçek sürücüler, prestijli Le Mans Virtual 24 Saat ile final yapan 250.000 ABD dolarlık ödül fonu için klasik dayanıklılık yarışlarını ele almak üzere seçkin e-spor ekipleriyle bir araya geliyor.

Le Mans Virtual Series, dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve espor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games ile dünyaca ünlü 24 Saat Le Mans'ın yaratıcısı ve organizatörü ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (FIA WEC) destekçisi Automobile Club de l'Ouest (ACO) arasındaki bir ortak girişimdir.