Le Mans galibiyeti Ferrari'nin ilk Hypercar güncellemesini hızlandırmış

Ferrari, Le Mans Hypercar'ının arka fren soğutmasına odaklanan revizyonunu Brezilya'ya getirmesinin sebebinin serinin son yarışlarına özellikle de Kasım ayında Bahreyn'e hazırlanmak olduğunu açıkladı.

Ferrari spor otomobil yarışları teknik direktörü Ferdinando Cannizzo, bu konuda şunları söyledi: "Le Mans'ta elde ettiğimiz iyi sonuçları ve şampiyonluk mücadelesine geri dönmemizi göz önünde bulundurarak, bu hafta sonu için güncellemeyi tanıtmanın bir fikir olabileceğine karar verdik."

"Yaptığımız geliştirmeler cebimizde olduğu sürece neden doğrudan başlamayalım diye düşündük. Bu ayrıca bize adaptasyon süresi de sağlayacak."

Ferrari, 2024 sezonunun başında 499P'nin ilk beş yıllık yaşam döngüsü boyunca kendisine izin verilen beş evo jokerden birini kullanmamayı tercih etti.

Ardından bu yıl Le Mans'ta ya bu sezon bitmeden ya da bir sonraki sezonun başlangıcında bir güncelleme getireceğini söyledi.

Cannizzo Ferrari'nin evo jokerlerden birini kullanmayı düşünmemesinin iki nedeni olduğunu açıkladı.

Cannizzo'ya göre birincisi, Le Mans'ın frenler için zorlu bir seri olmaması ve ikincisi, FIA ve Automobile Club de l'Ouest'in performans dengesi etkisinin değerlendirilmesi için güncellemenin iki WEC yarışı öncesinde 499P'de olmasını talep etmeleriydi.

Bu, güncellemenin Nisan ayındaki Imola WEC yarışında denenmesi anlamına gelecekti ki bu da takım için çok erken bir tarihti.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Cannizzo, arkadaki fren soğutmasının revizyonunun ayar seçiminde bir taviz vermeyecek şekilde yapıldığını açıkladı. Bu sebeple performansta büyük bir değişiklik beklemediğini de ekledi.

Fren soğutma paketinin değiştirilmesi, Ferrari'nin LMH yönetmeliklerinde belirtilen aero performans penceresi içindeki konumunu korumak için 499P'nin aerodinamiğini yeniden dengelemesi gerektiği anlamına geliyordu.

Cannizzo sonuç olarak alt tabanın değiştirildiğini ve üst gövde yüzeylerinde ufak değişiklikler yapıldığını doğruladı.

Cannizzo, Ferrari'nin FIA ve ACO'nun onayına tabi olan daha fazla güncellemeyi değerlendirdiğini, ancak bunlar için belirli bir tarih veremeyeceğini açıkladı.

"Araçta bir şeyleri değiştirme konusunda çok temkinliyiz."

"Ancak bu bizi çalışmaya devam etmekten alıkoymuyor. Çalışmalarımız devam etse de ne zaman yeni bir şeyle geleceğimizin kesin tarihini veremem."

Le Mans WEC yarışındaki zafer Fuoco, Nielsen ve Molina'yı Sürücüler Şampiyonası'nda beşincilikten ikinciliğe yükseltti. Şimdi Porsche üçlüsü Laurens Vanthoor, Kevin Estre ve Andre Lotterer'in dokuz puan gerisindeler.

Ferrari de Üreticiler Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alıyor.