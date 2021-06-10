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Le Mans 24 Saat'e 50 bin taraftarın katılmasına izin verilecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ağustos ayında yapılacak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Le Mans 24 Saat ayağına 50 bin taraftarın katılmasına izin verilecek.

Le Mans 24 Saat'e 50 bin taraftarın katılmasına izin verilecek

Konuyla ilgili resmi açıklama bugün gelirken, 89. Le Mans 24 Saat yarışına maksimum kapasitenin yaklaşık %20'si kadar taraftar alınacak. Bu da 50 bin taraftara denk geliyor.

21/22 Ağustos'taki yarışa katılan tüm seyircilerin 9 Haziran Perşembe günü Fransa'da yayınlanan yeni sağlık kartına sahip olmaları gerekecek.

Bu, katılımcıların tamamen aşılanmış olması, bir PCR testine girip negatif sonu alması veya son altı ay içinde COVID olup, buna bağışıklık kazandıklarına dair kanıt sunmaları anlamına geliyor.

Yarış organizatörü Automobile Club de l'Ouest'ten yapılan açıklamada, "Kapasiteyi azaltarak ve sağlık kartını kullanarak, birinci sınıf bir etkinliğe güvenle ev sahipliği yapabiliriz." denildi.

Bu yıl yarıştan önceki Pazar günü gerçekleştirilecek olan test, halka açık olmayacak ve öncesinde de tanıtım olmayacak.

Kamp alanları, antrenmanların başladığı ve ilk sıralama turlarının gerçekleştirildiği çarşamba gününden itibaren açık olacak.

Bu yılki etkinlik boyunca lunapark veya konser olmayacak.

2021 WEC'in dördüncü ayağı olan Le Mans 24 Saat biletleri 21 Haziran günü yerel saatle 10.00'da satışa sunulacak.

ACO üyeleri 17 Haziran'dan itibaren biletlerini alabilecekler.

Duyuruda, yarışın iptal edilmesi veya tamamen taraftarsız yapılması kararı alınması durumunda, tüm bilet ücretlerinin geri iade edileceğine de yer verildi.

Fans were not permitted to attend in 2020

Fans were not permitted to attend in 2020

Photo by: Motorsport Images

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