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Le Mans 24 Saat taraftarları gruplara bölünmeyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Le Mans 24 Saat Yarışına gelmesi planlanan 50.000 taraftar, daha küçük gruplara bölünmeyecek.

Le Mans 24 Saat taraftarları gruplara bölünmeyecek

Yarış organizatörü Automobile Club de l'Ouest'in başkanı Pierre Fillon, perşembe günü yaptığı açıklamada taraftarların Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en önemli turuna geri dönebileceğini söylemişti. Ardından tekrar konuşan Fillon, yarışa katılacak 50.000 taraftarın ''ayrılmayacağını veya küçük gruplara bölünmeyeceğini'' ekledi.

Yarışa gelecek seyircilerin 5000'er kişilik 10 küçük gruba ayrılması planlanıyordu.

Motorsport.com'a konuşan Fillon, konu hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Küçük gruplara bölmek gibi bir planımız yok, yani gruplara ayırmayacağımız 50.000 kişilik bir taraftar grubu bekliyoruz.''

''Yapacağımız tek şey insanların akışını düzenlemek ve bir yerde büyük kalabalıklar toplanmasını engellemek.''

Fillon, bu yılki katılımın, normalde Le Mans'a olan katılımın %20'si kadarı olacağını da açıkladı.

Fransız başkan, ACO'nun hâlâ Mulsanne Corner ve Indianapolis/Arnage'dekiler de dahil olmak üzere başka alanları açıp açmamayı tartıştığını ekledi.

ACO'nun Le Mans için oluşturduğu plan, Fransız hükümetinin COVID pandemisiyle mücadele için kurduğu planla uyumlu şekilde hazırlandı.

Etkinliklere getirilen 5000 kişilik sınırın, 30 Haziran'dan itibaren kaldırılması bekleniyor.

Fillon, seyirciler hakkındaki son kararın Temmuz başında verileceğini de belirtti. Bu karar kamp alanlarının kapasitesini de içerecek.

2021 WEC sezonunun dördüncü ayağına katılmak isteyen izleyicilerin, bu hafta Fransa'da yürürlüğe giren sağlık kartına (pass sanitaire) sahip olmaları gerekecek. 

Bu, katılımcıların tamamen aşılanmış olması, bir PCR testine girip negatif sonu alması veya son altı ay içinde COVID olup, buna bağışıklık kazandıklarına dair kanıt sunmaları anlamına geliyor.

Fillon, 89. Le Mans etkinliği için çoğunlukla yerel kalabalığı beklediğini ekledi.

İngiltere'den gelmek isteyen taraftarların etkinliğe katılıp katılamayacağı henüz belli olmadı.

Fransız hükümeti, artan Hint veya Delta COVID varyantı vakaları nedeniyle, İngiltere'den yapılan ve zorunlu olmayan tüm seyahatleri Mayıs ayı sonunda yasakladı. Aynı zamanda tüm varışlar için zorunlu bir karantina süresi getirildi.

Bu yılki Le Mans biletleri 21 Haziran'da satışa çıkacak ve ACO üyeleri ise 17 Haziran'dan itibaren biletlerini alabilecekler.

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