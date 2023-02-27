2023 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi açıklandı: Racing Team Turkey yarışa katılıyor!

Haberi dinle

Hypercar, Le Mans 24 Saat'in en üst kategorisi olarak biliniyor ve pazartesi günü yayınlanan katılımcı listesinde, toplam 16 aracın yer aldığı görüldü.

Bu yıl WEC'te zaten 13 Hypercar aracı yer alacağı açıklanmıştı; şimdi bu araçlara üç tane daha eklendi.

Porsche Penske Motorsport, Le Mans 24 Saat için bir başka 963 LMDh daha hazırlarken, bu araçta yarışacağı açıklanan ilk isim Felipe Nasr oldu. Porsche Penske Motorsport böylelikle Le Mans 24 Saat'te üç araca sahip olacak. Ayrıca Hertz Team JOTA, etkinlikte bir Porsche 963 ile mücadele edecek. Bu da griddeki Porsche sayısını dörde çıkarıyor.

Cadillac Racing, Le Mans 24 Saat'e iki Cadillac V-LMDh ile katılırken, Action Express Racing de bir Cadillac V-LMDh ile yarışacak.

Ferrari daha önce açıklandığı üzere iki araca sahip olacak. Glickenhaus, Peugeot ve Toyota Gazoo Racing'in de ikişer aracı bulunuyor.

Son olarak Floyd Vanwall Racing Team, daha önce açıklandığı üzere yarışta bir Vanwall Vandervell 680 ile yer alıyor.

Böylelikle Hypercar sınıfında toplam 16 araç yer almış olacak.

LMP2

LMP2 sınıfında ise Türkiye için harika bir haber var! Racing Team Turkey, bu yıl Le Mans 24 Saat'te yer alacak.

Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Racing Team Turkey, özel ay yıldız renk düzeniyle Le Mans'ın bir parçası olacak.

Racing Team Turkey, katılımcı listesinde yer almasının ardından şu açıklamayı yaptı: "2022 Avrupa Le Mans Serisi PRO/AM şampiyonluğu ile bir otomobil sporlarındaki bir dayanıklılık serisinde şampiyonluk elde eden ilk Türk takımı olan Racing Team Turkey, 2023 yılında otomobil sporlarının en prestijli yarışlarından olan Le Mans 24 gridinde olacak."

"Hem Aziz Cumhuriyetimizin 100. Yılına, hem de Le Mans 24 saat yarışlarının 100. Yılına denk gelen bu anlamlı senede, ilk kez bir Türk takımı yer alacak. Hem LMP2, hem de LMP2 Pro/Am klasmanında mücadele edeceğimiz bu yarışta tek hedefimiz, mutlak bir galibiyetle 100. yılında Cumhuriyetimizin aydınlık neferlerini gururlandırmak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan, 923 kapı numaralı Racing Team Turkey LMP2 yarışçısının görsellerini sizlerle paylaşıyoruz."

Araçta yer alacağı açıklanan ilk isim Salih Yoluç oldu.

LMP2 sınıfına katılım oldukça fazla. Gridde toplam 24 Oreca 07 yer alıyor. Bunlardan sekizi pro-am klasmanında yarışacak.

GTE Am

GTE Pro sınıfının ortadan kalkmasının ardından GTE Am, 2023'ten itibaren WEC ve Le Mans 24 Saat yarışlarındaki tek GT sınıfı olacak.

Yarışa 21 araç katılıyor ve bunların 14'ü halihazırda WEC'in katılımcı listesinde yer alıyor.

Garage 56

Le Mans 24 Saat gridini tamamlayan Chevrolet Camaro ZL1, yeni NASCAR Cup aracını temel alıyor.

Bu araç Garage 56 olarak adlandırılan girişim kapsamında 'yenilikçi araç' olarak tescil edildi. Proje Hendrick Motorsports tarafından yürütülüyor ve sürücü kadrosunda Jenson Button, Jimmie Johnson ve Mike Rockenfeller olacak.

Le Mans 24 Saat için yedek listede Juan Pablo ve Sebastian Montoya'lı DragonSpeed LMP2 de dahil olmak üzere toplam 10 katılımcı var.

Le Mans 24 Saat yarışı 10 ve 11 Haziran tarihlerinde koşulacak.

2023 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi

No Takım Araç Sürücü Hypercar - 16 araç 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sébastien Bourdais Renger van der Zande NC 4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 38 Hertz Team JOTA Porsche 963 António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Felipe Nasr

NC NC 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval Gustavo Menezes Nico Müller 311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R Luis Felipe Derani

Alexander Sims Jack Aitken 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Romain Dumas NC NC 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Franck Mailleux NC NC LMP2 - 24 araç 9 Prema Racing Oreca 07-Gibson Bent Viscaal Juan Manuel Correa Filip Ugran 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen NC NC 13 Tower Motorsports Oreca 07-Gibson John Farano NC NC 14 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque NC 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Josh Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis 28 JOTA Oreca 07-Gibson David Heinemeier Hansson Oliver Rasmussen Pietro Fittipaldi 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson Neel Jani

René Binder Nicolas Pino 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael NC NC 32 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Charles Crews NC NC 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Albert Costa Fabio Scherer 35 Alpine Elf Team Oreca 07-Gibson André Negrão NC NC 36 Alpine Elf Team Oreca 07-Gibson Matthieu Vaxiviere NC NC 37 Cool Racing

Oreca 07-Gibson Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen 39 Graff Racing

Oreca 07-Gibson François Hériau NC NC 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade NC NC 43 DKR Engineering Oreca 07-Gibson Tom van Rompuy NC NC 45 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson George Kurtz James Allen Colin Braun 47 Cool Racing Oreca 07-Gibson Reshad de Gerus Vladislav Lomko NC 48 IDEC Sport

Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Hörr 63 Prema Racing Oreca 07-Gibson Doriane Pin Daniil Kvyat Mirko Bortolotti 65 Panis Racing Oreca 07-Gibson Manuel Maldonado

Tijmen van der Helm Job van Uitert 80 AF Corse Oreca 07-Gibson François Perrodo

Ben Barnicoat Norman Nato 80 AF Corse Oreca 07-Gibson François Perrodo

Ben Barnicoat Norman Nato 923 Racing Team Turkey Oreca 07-Gibson Salih Yoluc NC NC GTE Am - 21 araç 16 Proton Competition

Porsche 911 RSR-19 Ryan Hardwick Zacharie Robichon NC 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE EVO Simon Mann Stefano Costantini Ulysse de Pauw 25 ORT by TF Aston Martin Vantage Ahmad Al Harthy

NC NC 33 Corvette Racing Corvette C8.R Nicky Catsburg Ben Keating

Nicolas Varrone 54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon 55 GMB Motorsport

Aston Martin Vantage Gustav Dahlmann Birch Kasper H. Jensen Jens Reno Møller 56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19 PJ Hyett Gunnar Jeanette Matteo Cairoli 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO Takeshi Kimura Gregory Huffaker II Daniel Serra 60 Iron Lynx

Porsche 911 RSR-19 Claudio Schiavoni

NC NC 66 JMW Motorsport

Ferrari 488 GTE EVO Thomas Neubauer NC NC 72 TF Sport Aston Martin Vantage Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse-Clot 74 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO David Fumanelli NC NC 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried NC NC 83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE Luís Pérez Companc Alessio Rovera Lilou Wadoux 85 Iron Dames Porsche 911 RSR-19 Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright NC NC 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni NC NC 98 NorthWest AMR

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana NC NC 100 Walkenhorst Motorsport

Ferrari 488TE EVO Chandler Hull NC NC 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Charles Fagg Tomonobu Fujii 911 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Michael Fassbender Richard Lietz NC Innovative Car 24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button