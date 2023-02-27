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2023 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi açıklandı: Racing Team Turkey yarışa katılıyor!

Le Mans 24 Saat organizatörleri, bugün itibariyle 2023 katılımcı listesini açıkladı. Hypercar kategorisinde 16 araç olacağı açıklanırken, ülkemizi gururla temsil eden Racing Team Turkey de LMP2 sınıfında yer alıyor.

Kemal Şengül
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2023 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi açıklandı: Racing Team Turkey yarışa katılıyor!
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Hypercar, Le Mans 24 Saat'in en üst kategorisi olarak biliniyor ve pazartesi günü yayınlanan katılımcı listesinde, toplam 16 aracın yer aldığı görüldü.

Bu yıl WEC'te zaten 13 Hypercar aracı yer alacağı açıklanmıştı; şimdi bu araçlara üç tane daha eklendi.

Porsche Penske Motorsport, Le Mans 24 Saat için bir başka 963 LMDh daha hazırlarken, bu araçta yarışacağı açıklanan ilk isim Felipe Nasr oldu. Porsche Penske Motorsport böylelikle Le Mans 24 Saat'te üç araca sahip olacak. Ayrıca Hertz Team JOTA, etkinlikte bir Porsche 963 ile mücadele edecek. Bu da griddeki Porsche sayısını dörde çıkarıyor.

Cadillac Racing, Le Mans 24 Saat'e iki Cadillac V-LMDh ile katılırken, Action Express Racing de bir Cadillac V-LMDh ile yarışacak.

Ferrari daha önce açıklandığı üzere iki araca sahip olacak. Glickenhaus, Peugeot ve Toyota Gazoo Racing'in de ikişer aracı bulunuyor.

Son olarak Floyd Vanwall Racing Team, daha önce açıklandığı üzere yarışta bir Vanwall Vandervell 680 ile yer alıyor.

Böylelikle Hypercar sınıfında toplam 16 araç yer almış olacak.

LMP2

LMP2 sınıfında ise Türkiye için harika bir haber var! Racing Team Turkey, bu yıl Le Mans 24 Saat'te yer alacak.

Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Racing Team Turkey, özel ay yıldız renk düzeniyle Le Mans'ın bir parçası olacak. 

Racing Team Turkey, katılımcı listesinde yer almasının ardından şu açıklamayı yaptı: "2022 Avrupa Le Mans Serisi PRO/AM şampiyonluğu ile bir otomobil sporlarındaki bir dayanıklılık serisinde şampiyonluk elde eden ilk Türk takımı olan Racing Team Turkey, 2023 yılında otomobil sporlarının en prestijli yarışlarından olan Le Mans 24 gridinde olacak."

 

"Hem Aziz Cumhuriyetimizin 100. Yılına, hem de Le Mans 24 saat yarışlarının 100. Yılına denk gelen bu anlamlı senede, ilk kez bir Türk takımı yer alacak. Hem LMP2, hem de LMP2 Pro/Am klasmanında mücadele edeceğimiz bu yarışta tek hedefimiz, mutlak bir galibiyetle 100. yılında Cumhuriyetimizin aydınlık neferlerini gururlandırmak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan, 923 kapı numaralı Racing Team Turkey LMP2 yarışçısının görsellerini sizlerle paylaşıyoruz."

Araçta yer alacağı açıklanan ilk isim Salih Yoluç oldu.

LMP2 sınıfına katılım oldukça fazla. Gridde toplam 24 Oreca 07 yer alıyor. Bunlardan sekizi pro-am klasmanında yarışacak.

GTE Am

GTE Pro sınıfının ortadan kalkmasının ardından GTE Am, 2023'ten itibaren WEC ve Le Mans 24 Saat yarışlarındaki tek GT sınıfı olacak.

Yarışa 21 araç katılıyor ve bunların 14'ü halihazırda WEC'in katılımcı listesinde yer alıyor.

Garage 56

Le Mans 24 Saat gridini tamamlayan Chevrolet Camaro ZL1, yeni NASCAR Cup aracını temel alıyor.

Bu araç Garage 56 olarak adlandırılan girişim kapsamında 'yenilikçi araç' olarak tescil edildi. Proje Hendrick Motorsports tarafından yürütülüyor ve sürücü kadrosunda Jenson Button, Jimmie Johnson ve Mike Rockenfeller olacak.

Le Mans 24 Saat için yedek listede Juan Pablo ve Sebastian Montoya'lı DragonSpeed LMP2 de dahil olmak üzere toplam 10 katılımcı var.

Le Mans 24 Saat yarışı 10 ve 11 Haziran tarihlerinde koşulacak.

2023 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi

No

 Takım Araç Sürücü

Hypercar - 16 araç
2  Cadillac Racing Cadillac V-Series.R

 Earl Bamber

 Alex Lynn

 Richard Westbrook
3  Cadillac Racing Cadillac V-Series.R

 Sébastien Bourdais

Netherlands Renger van der Zande

NC
4  Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680

 Tom Dillmann

 Esteban Guerrieri

 Jacques Villeneuve
5 Germany Porsche Penske Motorsport Porsche 963

 Dane Cameron

 Michael Christensen

 Frédéric Makowiecki
6 Germany Porsche Penske Motorsport Porsche 963

 Kévin Estre

Germany André Lotterer

 Laurens Vanthoor
7  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Mike Conway

 Kamui Kobayashi

 José María López
8  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Sébastien Buemi

 Brendon Hartley

 Ryo Hirakawa
38  Hertz Team JOTA Porsche 963

Portugal António Félix da Costa

United Kingdom Will Stevens

China Yifei Ye
50  Ferrari AF Corse Ferrari 499P

 Antonio Fuoco

 Miguel Molina

 Nicklas Nielsen
51  Ferrari AF Corse Ferrari 499P

 Alessandro Pier Guidi

 James Calado

 Antonio Giovinazzi
75 Germany Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Brazil Felipe Nasr

NC

NC
93  Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8

 Paul di Resta

 Mikkel Jensen

 Jean-Éric Vergne
94  Peugeot TotalEnergies
 Peugeot 9X8

 Loic Duval

 Gustavo Menezes

 Nico Müller
311  Action Express Racing Cadillac V-Series.R

Brazil Luis Felipe Derani

United Kingdom Alexander Sims

United Kingdom Jack Aitken
708  Glickenhaus Racing Glickenhaus 007

 Romain Dumas

NC

NC
709  Glickenhaus Racing Glickenhaus 007

 Franck Mailleux

NC

NC

LMP2 - 24 araç
9  Prema Racing Oreca 07-Gibson

Netherlands Bent Viscaal

 Juan Manuel Correa

Romania Filip Ugran
10  Vector Sport Oreca 07-Gibson

United Kingdom Ryan Cullen

NC

NC
13 Canada Tower Motorsports Oreca 07-Gibson

Canada John Farano

NC

NC
14 United Kingdom Nielsen Racing Oreca 07-Gibson

United States Rodrigo Sales

France Mathias Beche

United Kingdom Ben Hanley
22  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Phil Hanson

 Filipe Albuquerque

NC
23  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Josh Pierson

 Tom Blomqvist

 Oliver Jarvis
28  JOTA Oreca 07-Gibson

 David Heinemeier Hansson

 Oliver Rasmussen

 Pietro Fittipaldi
30 France Duqueine Team Oreca 07-Gibson

Switzerland Neel Jani

Austria René Binder

Chile Nicolas Pino
31  Team WRT Oreca 07-Gibson

Indonesia Sean Gelael

NC

NC
32 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson

United States Charles Crews

NC

NC
34 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson

Poland Jakub Smiechowski

Spain Albert Costa

 Fabio Scherer
35  Alpine Elf Team Oreca 07-Gibson

 André Negrão

NC

NC
36  Alpine Elf Team Oreca 07-Gibson

 Matthieu Vaxiviere

NC

NC
37 Switzerland Cool Racing
 Oreca 07-Gibson

 Nicolas Lapierre

Switzerland Alexandre Coigny

Denmark Malthe Jakobsen
39 France Graff Racing
 Oreca 07-Gibson

 François Hériau

NC

NC
41  Team WRT Oreca 07-Gibson

 Rui Andrade

NC

NC
43 Luxembourg DKR Engineering Oreca 07-Gibson

Belgium Tom van Rompuy

NC

NC
45 Portugal Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson

United States George Kurtz

Australia James Allen

United States Colin Braun
47 Switzerland Cool Racing Oreca 07-Gibson

 Reshad de Gerus

Russian Federation Vladislav Lomko

NC
48 France IDEC Sport
 Oreca 07-Gibson

 Paul Lafargue

France Paul-Loup Chatin

Germany Laurents Hörr
63  Prema Racing Oreca 07-Gibson

 Doriane Pin

Russian Federation Daniil Kvyat

Italy Mirko Bortolotti
65 France Panis Racing Oreca 07-Gibson

Venezuela Manuel Maldonado

Netherlands Tijmen van der Helm

Netherlands Job van Uitert
80 Italy AF Corse Oreca 07-Gibson

France François Perrodo

United Kingdom Ben Barnicoat

France Norman Nato
80 Italy AF Corse Oreca 07-Gibson

France François Perrodo

United Kingdom Ben Barnicoat

France Norman Nato
923 Turkey Racing Team Turkey Oreca 07-Gibson

Turkey Salih Yoluc

NC

NC

GTE Am - 21 araç
16 Germany Proton Competition
 Porsche 911 RSR-19

United States Ryan Hardwick

Canada Zacharie Robichon

NC
21  AF Corse
 Ferrari 488 GTE EVO

 Simon Mann

 Stefano Costantini

Belgium Ulysse de Pauw
25 Oman ORT by TF Aston Martin Vantage

Oman Ahmad Al Harthy

NC

NC
33  Corvette Racing Corvette C8.R

Netherlands Nicky Catsburg

 Ben Keating

Argentina Nicolas Varrone
54  AF Corse Ferrari 488 GTE EVO

 Thomas Flohr

 Francesco Castellacci

Italy Davide Rigon
55 Denmark GMB Motorsport
 Aston Martin Vantage

Denmark Gustav Dahlmann Birch

Denmark Kasper H. Jensen

Denmark Jens Reno Møller
56 Germany Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19

 PJ Hyett

 Gunnar Jeanette

Italy Matteo Cairoli
57  Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO

 Takeshi Kimura

 Gregory Huffaker II

 Daniel Serra
60  Iron Lynx
 Porsche 911 RSR-19

 Claudio Schiavoni

NC

NC
66 United Kingdom JMW Motorsport
 Ferrari 488 GTE EVO

France Thomas Neubauer

NC

NC
72 United Kingdom TF Sport Aston Martin Vantage

France Arnold Robin

France Maxime Robin

France Valentin Hasse-Clot
74 Switzerland Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO

Italy David Fumanelli

NC

NC
77 Germany Dempsey-Proton Racing
 Porsche 911 RSR-19

Germany Christian Ried

NC

NC
83  Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE

 Luís Pérez Companc

Italy Alessio Rovera

France Lilou Wadoux
85  Iron Dames Porsche 911 RSR-19

 Sarah Bovy

 Michelle Gatting

 Rahel Frey
86  GR Racing
 Porsche 911 RSR-19

 Michael Wainwright

NC

NC
88 Germany Proton Competition Porsche 911 RSR-19

Italy Gianmaria Bruni

NC

NC
98  NorthWest AMR
 Aston Martin Vantage

 Paul Dalla Lana

NC

NC
100 Germany Walkenhorst Motorsport
 Ferrari 488TE EVO

United States Chandler Hull

NC

NC
777  D'station Racing Aston Martin Vantage

 Satoshi Hoshino

 Charles Fagg

 Tomonobu Fujii
911 Germany Proton Competition Porsche 911 RSR-19

Ireland Michael Fassbender

Austria Richard Lietz

NC

Innovative Car
24 United States Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1

United States Jimmie Johnson

Germany Mike Rockenfeller

United Kingdom Jenson Button
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