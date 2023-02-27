2023 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi açıklandı: Racing Team Turkey yarışa katılıyor!
Le Mans 24 Saat organizatörleri, bugün itibariyle 2023 katılımcı listesini açıkladı. Hypercar kategorisinde 16 araç olacağı açıklanırken, ülkemizi gururla temsil eden Racing Team Turkey de LMP2 sınıfında yer alıyor.
Hypercar, Le Mans 24 Saat'in en üst kategorisi olarak biliniyor ve pazartesi günü yayınlanan katılımcı listesinde, toplam 16 aracın yer aldığı görüldü.
Bu yıl WEC'te zaten 13 Hypercar aracı yer alacağı açıklanmıştı; şimdi bu araçlara üç tane daha eklendi.
Porsche Penske Motorsport, Le Mans 24 Saat için bir başka 963 LMDh daha hazırlarken, bu araçta yarışacağı açıklanan ilk isim Felipe Nasr oldu. Porsche Penske Motorsport böylelikle Le Mans 24 Saat'te üç araca sahip olacak. Ayrıca Hertz Team JOTA, etkinlikte bir Porsche 963 ile mücadele edecek. Bu da griddeki Porsche sayısını dörde çıkarıyor.
Cadillac Racing, Le Mans 24 Saat'e iki Cadillac V-LMDh ile katılırken, Action Express Racing de bir Cadillac V-LMDh ile yarışacak.
Ferrari daha önce açıklandığı üzere iki araca sahip olacak. Glickenhaus, Peugeot ve Toyota Gazoo Racing'in de ikişer aracı bulunuyor.
Son olarak Floyd Vanwall Racing Team, daha önce açıklandığı üzere yarışta bir Vanwall Vandervell 680 ile yer alıyor.
Böylelikle Hypercar sınıfında toplam 16 araç yer almış olacak.
LMP2
LMP2 sınıfında ise Türkiye için harika bir haber var! Racing Team Turkey, bu yıl Le Mans 24 Saat'te yer alacak.
Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Racing Team Turkey, özel ay yıldız renk düzeniyle Le Mans'ın bir parçası olacak.
Racing Team Turkey, katılımcı listesinde yer almasının ardından şu açıklamayı yaptı: "2022 Avrupa Le Mans Serisi PRO/AM şampiyonluğu ile bir otomobil sporlarındaki bir dayanıklılık serisinde şampiyonluk elde eden ilk Türk takımı olan Racing Team Turkey, 2023 yılında otomobil sporlarının en prestijli yarışlarından olan Le Mans 24 gridinde olacak."
"Hem Aziz Cumhuriyetimizin 100. Yılına, hem de Le Mans 24 saat yarışlarının 100. Yılına denk gelen bu anlamlı senede, ilk kez bir Türk takımı yer alacak. Hem LMP2, hem de LMP2 Pro/Am klasmanında mücadele edeceğimiz bu yarışta tek hedefimiz, mutlak bir galibiyetle 100. yılında Cumhuriyetimizin aydınlık neferlerini gururlandırmak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan, 923 kapı numaralı Racing Team Turkey LMP2 yarışçısının görsellerini sizlerle paylaşıyoruz."
Araçta yer alacağı açıklanan ilk isim Salih Yoluç oldu.
LMP2 sınıfına katılım oldukça fazla. Gridde toplam 24 Oreca 07 yer alıyor. Bunlardan sekizi pro-am klasmanında yarışacak.
GTE Am
GTE Pro sınıfının ortadan kalkmasının ardından GTE Am, 2023'ten itibaren WEC ve Le Mans 24 Saat yarışlarındaki tek GT sınıfı olacak.
Yarışa 21 araç katılıyor ve bunların 14'ü halihazırda WEC'in katılımcı listesinde yer alıyor.
Garage 56
Le Mans 24 Saat gridini tamamlayan Chevrolet Camaro ZL1, yeni NASCAR Cup aracını temel alıyor.
Bu araç Garage 56 olarak adlandırılan girişim kapsamında 'yenilikçi araç' olarak tescil edildi. Proje Hendrick Motorsports tarafından yürütülüyor ve sürücü kadrosunda Jenson Button, Jimmie Johnson ve Mike Rockenfeller olacak.
Le Mans 24 Saat için yedek listede Juan Pablo ve Sebastian Montoya'lı DragonSpeed LMP2 de dahil olmak üzere toplam 10 katılımcı var.
Le Mans 24 Saat yarışı 10 ve 11 Haziran tarihlerinde koşulacak.
2023 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi
|
No
|Takım
|Araç
|Sürücü
|
Hypercar - 16 araç
|2
|Cadillac Racing
|Cadillac V-Series.R
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|3
|Cadillac Racing
|Cadillac V-Series.R
|
Sébastien Bourdais
Renger van der Zande
NC
|4
|Floyd Vanwall Racing Team
|Vanwall Vandervell 680
|
Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|5
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|6
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Kévin Estre
André Lotterer
Laurens Vanthoor
|7
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López
|8
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|38
|Hertz Team JOTA
|Porsche 963
|
António Félix da Costa
Will Stevens
Yifei Ye
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|75
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Felipe Nasr
NC
NC
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Mikkel Jensen
Jean-Éric Vergne
|94
| Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|311
|Action Express Racing
|Cadillac V-Series.R
|
Luis Felipe Derani
Alexander Sims
Jack Aitken
|708
|Glickenhaus Racing
|Glickenhaus 007
|
Romain Dumas
NC
NC
|709
|Glickenhaus Racing
|Glickenhaus 007
|
Franck Mailleux
NC
NC
|
LMP2 - 24 araç
|9
|Prema Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Bent Viscaal
Juan Manuel Correa
Filip Ugran
|10
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Ryan Cullen
NC
NC
|13
|Tower Motorsports
|Oreca 07-Gibson
|
John Farano
NC
NC
|14
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Rodrigo Sales
Mathias Beche
Ben Hanley
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Phil Hanson
Filipe Albuquerque
NC
|23
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Josh Pierson
Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
|28
|JOTA
|Oreca 07-Gibson
|
David Heinemeier Hansson
Oliver Rasmussen
Pietro Fittipaldi
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Neel Jani
René Binder
Nicolas Pino
|31
|Team WRT
|Oreca 07-Gibson
|
Sean Gelael
NC
NC
|32
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Charles Crews
NC
NC
|34
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jakub Smiechowski
Albert Costa
Fabio Scherer
|35
|Alpine Elf Team
|Oreca 07-Gibson
|
André Negrão
NC
NC
|36
|Alpine Elf Team
|Oreca 07-Gibson
|
Matthieu Vaxiviere
NC
NC
|37
| Cool Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Nicolas Lapierre
Alexandre Coigny
Malthe Jakobsen
|39
| Graff Racing
|Oreca 07-Gibson
|
François Hériau
NC
NC
|41
|Team WRT
|Oreca 07-Gibson
|
Rui Andrade
NC
NC
|43
|DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
|
Tom van Rompuy
NC
NC
|45
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|
George Kurtz
James Allen
Colin Braun
|47
|Cool Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Reshad de Gerus
Vladislav Lomko
NC
|48
| IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Laurents Hörr
|63
|Prema Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
Daniil Kvyat
Mirko Bortolotti
|65
|Panis Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Manuel Maldonado
Tijmen van der Helm
Job van Uitert
|80
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
François Perrodo
Ben Barnicoat
Norman Nato
|80
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
François Perrodo
Ben Barnicoat
Norman Nato
|923
|Racing Team Turkey
|Oreca 07-Gibson
|
Salih Yoluc
NC
NC
|
GTE Am - 21 araç
|16
| Proton Competition
|Porsche 911 RSR-19
|
Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
NC
|21
| AF Corse
|Ferrari 488 GTE EVO
|
Simon Mann
Stefano Costantini
Ulysse de Pauw
|25
|ORT by TF
|Aston Martin Vantage
|
Ahmad Al Harthy
NC
NC
|33
|Corvette Racing
|Corvette C8.R
|
Nicky Catsburg
Ben Keating
Nicolas Varrone
|54
|AF Corse
|Ferrari 488 GTE EVO
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|55
| GMB Motorsport
|Aston Martin Vantage
|
Gustav Dahlmann Birch
Kasper H. Jensen
Jens Reno Møller
|56
|Project 1 - AO
|Porsche 911 RSR-19
|
PJ Hyett
Gunnar Jeanette
Matteo Cairoli
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 488 GTE EVO
|
Takeshi Kimura
Gregory Huffaker II
Daniel Serra
|60
| Iron Lynx
|Porsche 911 RSR-19
|
Claudio Schiavoni
NC
NC
|66
| JMW Motorsport
|Ferrari 488 GTE EVO
|
Thomas Neubauer
NC
NC
|72
|TF Sport
|Aston Martin Vantage
|
Arnold Robin
Maxime Robin
Valentin Hasse-Clot
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 488 GTE EVO
|
David Fumanelli
NC
NC
|77
| Dempsey-Proton Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Christian Ried
NC
NC
|83
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Luís Pérez Companc
Alessio Rovera
Lilou Wadoux
|85
|Iron Dames
|Porsche 911 RSR-19
|
Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|86
| GR Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Michael Wainwright
NC
NC
|88
|Proton Competition
|Porsche 911 RSR-19
|
Gianmaria Bruni
NC
NC
|98
| NorthWest AMR
|Aston Martin Vantage
|
Paul Dalla Lana
NC
NC
|100
| Walkenhorst Motorsport
|Ferrari 488TE EVO
|
Chandler Hull
NC
NC
|777
|D'station Racing
|Aston Martin Vantage
|
Satoshi Hoshino
Charles Fagg
Tomonobu Fujii
|911
|Proton Competition
|Porsche 911 RSR-19
|
Michael Fassbender
Richard Lietz
NC
|
Innovative Car
|24
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet Camaro ZL1
|
Jimmie Johnson
Mike Rockenfeller
Jenson Button
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