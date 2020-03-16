Le Mans 24 Saat kararı Nisan ayında verilecek

Le Mans 24 Saat organizatörü - Automobile Club de l'Ouest - 2019/20 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası finalinin 13/14 Haziran'da planlandığı gibi devam edip etmeyeceği veya ertelenip ertelenmeyeceği hakkında 15 Nisan'da bir açıklama yapılacağını duyurdu.

ACO başkanı Pierre Fillon, "Durumu izliyor ve yetkililer tarafından verilen talimatları takip ediyoruz. Ne olursa olsun Le Mans 24 Saat bu yıl yapılacak." dedi.

ACO'nun bu açıklaması, 25 Nisan'da Spa için planlanan WEC serisinin sondan bir önceki yarışının ertelendiğinin açıklanmasından, yalnızca birkaç saat sonra geldi.

WEC sportif yönetmelikleri, şampiyonanın en az altı yarıştan oluşması gerektiğini ortaya koyuyor.

Sebring 1000 Mil'in iptali ve Spa'nın ertelenmesi, şimdiye kadar planlanan sekiz yarışlık 2019/20 sezonundan sadece beş yarışın yapılabildiği anlamına geliyor.

ACO bildirisinde, yarışın Haziran ayında yapılamaması halinde ne zaman gerçekleştirileceği konusunda herhangi bir bilgi yer almadı.

Son olarak Le Mans, 1968 yılında Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti.