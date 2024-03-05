Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu"

Haas'ın eski Formula 1 pilotu ve Mercedes'in şu anki yedek pilotu Schumacher, dört kez Le Mans 24 Saat sınıf birincisi Lapierre'e göre, bireysel zafer için yarışmak yerine spor otomobil yarışlarının çok sürücülü formatına uyum sağlama niyetini gösterdi.

Schumacher'in Alpine takım arkadaşı Lapierre, "Mick ilk testine geldiğinde Jerez'deydi. Benim için sürücüler tek koltuklu araçlardan, hatta Formula 1'den geldiklerinde iki seçenek vardır."

"Ya gerçek bir spor otomobil sürücüsü olmak, aracı paylaşmak ve takım arkadaşlarıyla çalışmak ister ya da sadece parlamak ister."

"İlk günden beri Mick beni çok şaşırttı. Gerçekten bir takım olarak çalışmak istedi ve bu ona da çok yakışıyor. Hemen hızlı bir tempo yakaladı. Bunu zaten biliyorduk, bundan hiç şüphemiz yoktu."

"Şimdi tek şey biraz trafik yönetimi ve bu tür şeylere sahip olmak çünkü bu onun için çok yeni." dedi.

Schumacher ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında Alpine A424 LMDh'yi test etme şansı buldu ve Fransız üreticiyi 2024 sezonu için kadroda yer alacak kadar etkiledi. 36 numaralı araçta takımın önemli isimleri Lapierre ve Matthieu Vaxievere'ye katıldı.

Alman sürücü Hypercar'a geçmeden önce 2021-22 yılları arasında Haas ile F1'de iki sezon yarıştı ve Avusturya Grand Prix'sinde kariyerinin en iyi F1 yarış sonucunu alarak altıncı oldu.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

Schumacher, 2024 yılında da Mercedes'in yedek pilotu olarak görev yapacak ve gerektiğinde Brackley merkezli takım tarafından WEC yarış hafta sonlarında bile göreve çağrılabilecek.

Lapierre, Schumacher'in şampiyonluk kazanan Mercedes F1 takımıyla çalışma deneyiminin Signatech tarafından işletilen Alpine takımına yeni bir bakış açısı getireceğine inanıyor.

Lapierre, "Formula 1'den bazı iyi şeyler getiriyor çünkü Formula 1 gridindeki en iyi takımlardan biriyle çalışıyor."

"Bu da bize yeni fikirler, yeni geri bildirimler getirdi ve bu da bu projede çok yardımcı oldu." dedi.

Schumacher, 2023 yılında koltuğunu vatandaşı Nico Hulkenberg'e kaptırdıktan sonra 2023 sezonunu kenarda geçirdi ve kenarda geçirdiği ilk yılında başka hiçbir kategoride yarışmamayı tercih etti.

Alman pilot Formula 1'e geri dönüş fırsatları aradığını tekrarladı. Ancak şu anda Alpine ile Hypercar programına odaklandığını da açıkça belirtti.

Schumacher, "Şu anda buradayım, geleceğin ne getireceğini tahmin etmek ve öngörmek oldukça zor."

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher Photo by: JEP / Motorsport Images

"Açıkçası şu an için odak noktam WEC ama Formula 1'de gözüm yok dersem yalan söylemiş olurum."

"Şu anda pek çok şey oluyor, kim bilir birkaç ay içinde önüme ne gibi fırsatlar çıkacak. Zamanı geldiğinde bununla ilgileneceğim." dedi.

Schumacher, Lapierre ve Vaxievere cumartesi günü Katar'da düzenlenen WEC açılış yarışını Laurens Vanthoor, Kevin Estre ve Andre Lotterer'den oluşan 6 numaralı Porsche Penske LMDh'nin üç tur gerisinde 12. sırada tamamladı.

Alpine'in diğer aracını paylaşan Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg ve Charles Milesi, 5 numaralı Alpine A424 ile sekizinci sırada yer alarak Fransız üreticinin Hypercar'a başarılı bir dönüş yapmasına öncülük etti.

Schumacher, "Puan için savaşacak hızımız vardı. Ancak beklenmedik bir durum yaşadık, bu yüzden mutlu olabilir ve kendimizle gurur duyabiliriz."

"Kardeş aracın puan almayı başarması harika." dedi.