Lamborghini WEC, IMSA LMDh aracıyla ilk tam testini tamamladı

Lamborghini SC63 LMDh Perşembe günü Autosport tarafından fotoğraflanarak teste başladı ve Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti ve Daniil Kvyat'ın sürüş görevlerini üstlendiği test Cuma günü de devam etti.

Bu, 2024 yılında yarışmaya başlayacak olan aracın ikinci testiydi: SC63 bu ayın başında Vallelunga'da da denenmişti.

Araç, Lamborghini Squadra Corse şirket içi motor sporları departmanından ve önümüzdeki yıl WEC ve uzun mesafeli IMSA yarışlarında aracı özel olarak kullanacak olan Iron Lynx ekibinden oluşan sürücüler tarafından kullanıldı.

Lamborghini'nin yaptğı açıklamada Imola'daki testin odak noktasının kalibrasyon ve veri toplama olduğu belirtildi.

Bu, SC63 için Squadra Corse tarafından geliştirilen 3.8 litrelik çift turbolu V8'in ilk pist gelişimini içeriyordu.

Ağustos ayının geri kalanında Paul Ricard ve ardından Spa-Francorchamps'ta başka testlerin yapılması planlanıyor.

Lamborghini, ikinci şasinin de devreye girmesiyle test programını Eylül ayı gibi ABD'ye taşımayı planlıyor.

Yeni nesil Ligier LMP2 şasisinin üzerine geliştirilen SC63'ün ilk yarışını önümüzdeki Mart ayının başlarında Katar'da düzenlenecek WEC açılış turunda yapması planlanıyor.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini S.p.A.

Lamborghini, IMSA serisinin gelecek yılki beş Kuzey Amerika Dayanıklılık Kupası turundan ilkine Ocak ayında Daytona'da katılmayı beklemediğini açıkladı.

Bu da ABD'deki ilk yarışının Katar'dan iki hafta sonra Sebring 12 Saat'te olacağı anlamına geliyor.

Çift yönlü program için şu ana kadar dört sürücü açıklandı ve Romain Grosjean, IndyCar Serisi'nde Andretti Autosport adına Indianapolis yol pistinde yarıştığı için geçen haftaki Imola testine katılamadı.

Lamborghini, Temmuz ayında Goodwood Festival of Speed'de SC63'ün lansmanında kalan iki koltuğu çoktan doldurduğunu belirtmişti.

Bu sürücülerden birinin Mercedes GT yıldızı Raffaele Marciello olduğuna inanılıyor, ancak kendisinin şimdi M Hybrid V8 ile LMDh programı için BMW'ye katılması bekleniyor.