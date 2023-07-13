Lamborghini, 2024 WEC sezonunda kullanacağı aracı tanıttı!

Perşembe günü başlayan Goodwood Hız Festivali'nin sürpriz bir misafiri vardı: neredeyse herkesin merakla beklediği WEC aracını sonunda tanıtan Lamborghini.

SC63 olarak adlandırılan araç, Lamborghini Squadra Corse motor sporları departmanı tarafından geliştirilen üç özel araçta kullanılan SC ile İtalyan markasının kuruluş yılı olan 1963'ten alınan ve Huracan GT3'ü kullanan ekipler tarafından başarıyla temsil edilen yarış numarasını birleştiriyor.

Küresel sahnede ve Kuzey Amerika'da fabrika çıkışlı Lamborghini LMDh'leri kullanacak olan İtalyan Iron Lynx takımı, 2023 yılında hem IMSA'da hem de GT World Challenge Europe Endurance Cup'ta #63 numaralı Huracan GT3 EVO2'leri kullanacak.

SC63, yeni nesil LMP2 tasarımı çerçevesinde Fransız üretici Ligier Automotive ile ortaklaşa geliştirildi.

Araç için geliştirilen ısmarlama motorun da teknik detayları ortaya çıktı.

Çift turbolu V8 motor 3,8 litre hacminde, turbolar motor kapağının içine değil motorun her iki yanına monte edilmiş durumda.

Lamborghini'nin SC63'ü, LMDh kural kitabında yer alan ve bir üreticinin kendi tasarım kodunu otomobile aktarmasına olanak tanıyan özgürlüklerden yararlanıyor.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini S.p.A.

Markanın Centro Stile stil departmanı tasarım şefi Mitja Borkert, amaçlarının "Lamborghini olduğu anlaşılacak bir araç yaratmak" olduğunu belirtmekte.

Borkert, "Otomobilin tamamında kendi stilimizi gösterdik."

"Gövdenin yan paneline entegre edilmiş, Countach'ın hava girişinden esinlenilmiş bir NACA kanalı görebilirsiniz." dedi.

Araç elbette Lamborghini'nin geleneksel Verde Mantis yarış yeşiliyle tanıtıldı, hatta Iron Lynx otomobilleri önümüzdeki yıl bu yeşille yarışacak.

Şunu da belirtmekte fayda var: Goodwood'da tanıtılan SC63 bir gösteri aracıydı.

Lamborghini'nin ilk geliştirme şasisi ile test programının önümüzdeki ayın başında başlaması bekleniyor.

Aracın lansmanında sürücü kadrosundaki bir değişiklikten söz edilmedi: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean ve Daniil Kyvat dörtlüsüne iki isim daha eklenecek.

Iron Lynx ve kardeş takım Prema, önümüzdeki yıl sezon boyunca hem WEC'de, hem de IMSA'da SC63 ile piste çıkacaklar.

Kuzey Amerika'daki aracın Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat'te yer alması bekleniyor, dolayısıyla Lamborghini'nin altı sürücüye ihtiyacı var.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini S.p.A.

İtalyan üretici, önümüzdeki Ocak ayındaki Daytona 24 Saat yarışına hazır olma ihtimalinin düşük olduğunu defalarca vurgulamıştı.

Bu da SC63'ün ilk olarak 2 Mart'ta Katar'da piste çıkacağı anlamına geliyor.

Lamborghini Squadra Corse patronu Giorgio Sanna şunları söyledi: "Bu yıl sadece markamızın 60. yıldönümü değil, aynı zamanda Lamborghini'nin motor sporları bölümü Squadra Corse'nin de 10. yıldönümü."

"Geçtiğimiz on yıl boyunca harika sonuçlar elde ettik."

"Şimdi motor sporlarının geleceğine atacağımız en büyük adım için hazırız ve kendimizi dünyanın en iyi üreticileriyle kıyaslıyoruz." dedi.