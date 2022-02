Lamborghini, 2024 LMDh projesiyle ilgili kararını vermek üzere

Lamborghini'nin motor sporları şefi Giorgio Sanna, yönetim kurulunun Volkswagen Grubu'nun diğer markaları Porsche ve Audi tarafından geliştirilmekte olan LMDh araçlarıyla aynı Multimatic şasisine ve çift turbolu V8 motora sahip olacak yeni araçla ilgili nihai kararlarını önümüzdeki haftalar içerisinde vereceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Sanna, "Bu kategorilerde yarışmaya başlama kararı alırsak 2024 için hazır olmak istiyoruz ve bu nedenle zaman hızla daralıyor."

"Bu da alınacak kararın yaklaştığı anlamına geliyor. Önümüzdeki haftalarda bir karar vermemiz lazım."

"Bu, şirket için önemli bir karar. Aynı zamanda şirketin motor sporlarına yaptığı en büyük yatırım."

"Bu sadece bir yatırım meselesi de değil, aynı zamanda ürün hattını da buna bağlamanız gerekiyor."

"Üst düzey bir kategoriye girmek adına, böyle bir karar vermeniz gerektiğinde, tüm şirketi buna göre organize etmeniz gerekiyor."

"Bu tür bir değerlendirme yapmak da zaman alıyor." dedi.

