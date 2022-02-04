Lamborghini, 2024 LMDh projesiyle ilgili kararını vermek üzere

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Lamborghini'nin motor sporları şefi Giorgio Sanna, yönetim kurulunun Volkswagen Grubu'nun diğer markaları Porsche ve Audi tarafından geliştirilmekte olan LMDh araçlarıyla aynı Multimatic şasisine ve çift turbolu V8 motora sahip olacak yeni araçla ilgili nihai kararlarını önümüzdeki haftalar içerisinde vereceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Sanna, "Bu kategorilerde yarışmaya başlama kararı alırsak 2024 için hazır olmak istiyoruz ve bu nedenle zaman hızla daralıyor."

"Bu da alınacak kararın yaklaştığı anlamına geliyor. Önümüzdeki haftalarda bir karar vermemiz lazım."

"Bu, şirket için önemli bir karar. Aynı zamanda şirketin motor sporlarına yaptığı en büyük yatırım."

"Bu sadece bir yatırım meselesi de değil, aynı zamanda ürün hattını da buna bağlamanız gerekiyor."

"Üst düzey bir kategoriye girmek adına, böyle bir karar vermeniz gerektiğinde, tüm şirketi buna göre organize etmeniz gerekiyor."

"Bu tür bir değerlendirme yapmak da zaman alıyor." dedi.

Giorgio Sanna says the decision will be taken in a matter of weeks Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Lamborghini'nin LMDh'ye olan ilgisi uzun süredir devam ediyor. İlk olarak 2020'de Dallara ile beraber Porsche ve Audi'den bağımsız bir proje yapmayı değerlendirdiler.

Sanna, daha sonra Temmuz ayında Lamborghini için "en iyi fırsat" olarak tanımladığı Porsche önderliğindeki projeye yeşil ışık yaktı.

Porsche ve Audi, LMDh prototiplerini neredeyse tamamlamak üzereler. Yeni araçları ilk kez 2023'ün Ocak ayında, Daytona ile piste çıkacak ve Lamborghini'nin olası bir gelişi de bir yıl sonra gerçekleşecek.

LMDh kuralları, üreticilerin Multimatic Motorsports, Dallara, ORECA ve Ligier tarafından geliştirilmekte olan dört yeni nesil LMP2 şasisinden birini kendi stillerine uygun hale getirmelerine olanak tanıyor.

Lamborghini, bu açıdan Porsche ve Audi LMDh araçlarıyla aynı yolu seçecek fakat farklı aerodinamik özellikler taşıyacak.

Lamborghini, projenin imzalanması halinde, Porsche, Audi, Acura, BMW, Cadillac ve Alpine'den sonra LMDh'ye katılacağını açıklayan yedinci üretici olacak.