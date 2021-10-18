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Lamborghini, 2024 için WEC/IMSA prototip girişine yakın

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Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Lamborghini, LMDh prototipini, 2024 sezonunda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ve IMSA Spor Araç Şampiyonası’nda yarıştırmaya hazırlanıyor.

Lamborghini, 2024 için WEC/IMSA prototip girişine yakın

Autosport, İtalyan üreticinin yarış departmanının, yaz aylarında temel hatlarıyla açıklanan bir programa yönelik planlar için ön onay aldığını öğrendi.

Proje artık, Lamborghini Squadra Corse’un, Volkswagen grubunun kardeş markaları Porsche ve Audi tarafından kullanılan Multimatic üretimi LMP2 şasisi ve motoruna dayalı bir LMDh tasarımını kullanmak için finanse edilen ortak takımlar bulmasına bağlı görünüyor.

Lamborghini yarış departmanı patronu Giorgio Sanna, temmuz ayında yaptığı açıklamada markanın dünya serilerinde veya Kuzey Amerika’da fabrika takımı yürütmeyi planlamadığını belirtmişti.

Bunun yerine GT3’te faaliyet gösterdiği modeli takip edecek olan Lamborghini, GT World Challenge Europe gibi serilerde Huracan GT3 Evo’ları yöneten yarı resmi takımlar için mali ve teknik yardımın yanı sıra fabrika sürücülerini de kiralayacak.

#63 Orange 1 FFF Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo: Mirko Bortolotti, Marco Mapelli, Andrea Caldarelli

#63 Orange 1 FFF Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo: Mirko Bortolotti, Marco Mapelli, Andrea Caldarelli

Photo by: SRO

Lamborghini’nin, LMDh aracını hem WEC hem de IMSA’da yarıştırma konusunda kısmi fon sağlayabilecek takımlarla temas halinde olduğu biliniyor.

Bir Lamborghini sözcüsü, proje için yönetim kurulunun kesin bir onay vermediğini belirtmek dışında Motorsport.com’a herhangi bir yorumda bulunmadı.

Lamborghini’nin WEC organizatörü ve Le Mans 24 Saat organizatörü ACO’ya, gelecekte WEC’e katılacağına dair kesin bir işaret verdiği biliniyor.

Sanna da Lamborghini’yi ilk kez prototip arenasına çıkartma arzusundan açık şekilde bahsetti.

Temmuz ayında Spa 24 Saat yarışı öncesinde Motorsport.com’a konuşan Sanna, Lamborghini’nin LMDh’ye “güçlü bir ilgi” duyduğunu ve tercih ettiği yolun, Porsche liderliğindeki Multimatic projesini takip etmek olduğunu söylemişti.

Sanna ayrıca, Lamborghini’nin “grup içerisinde bazı fikir ve vizyonları paylaştığını ve yakında bir karar alınmasını umduğunu” belirtmişti.

Lamborghini’nin LMDh macerası, 2023’te hazır olmayı planlayan Porsche ve Audi’den bir yıl sonra başlayacak gibi görünüyor.

Sanna, Lamborghini’nin hazırlanmak için zamana ihtiyacı olduğunu, çünkü bunun kendileri için büyük bir sıçrama olacağını da söyledi.

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Lamborghini böylece Audi, Porsche, Acura, BMW, Cadillac ve Alpine’den sonra LMDh kurallarına uygun bir araç geliştirecek olan yedinci üretici olacak.

Alpine, 2024’ten önce LMDh’ye başlamayacak ancak diğer tüm üreticiler 2023’e hazır olacaklarını açıkladılar.

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