Kvyat: "Küçükken idolüm Schumacher'di"
Pistlere dönmeye hazırlanan Daniil Kvyat, küçükken kendisine idol olarak Michael Schumacher'i gördüğünü söylüyor.
Daniil Kvyat, bu yıl Prema Racing ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans 24 Saat gibi önemli etkinliklerde yer alacak.
Uzun aradan sonra pistlere dönen Kvyat, çeşitli açıklamalarda bulundu.
Rus pilot, "Prema'ya katıldığım için çok mutluyum çünkü bu, efsanevi bir takım."
"Alt kategorilerde birbirimizle çok fazla savaştık ama şimdi güçlerimizi birleştirip, iyi şeyler başarma zamanı."
"Pek çok güçlü yarışım oldu fakat 2019 Almanya'daki podyum çok özeldi."
"Toro Rosso, 11 yıl sonra ilk kez podyuma çıktı, takım tarihinin ise ikinci podyumuydu. Bu çok özel bir başarıydı, damalı bayraktan sonra tüm ekip saatlerce kendinden geçti." dedi.
Kvyat, küçükken idol olarak Michael Schumacher
"Çocukken idolüm Michael Schumacher'di. Ferrari ile pek çok yarış kazanmıştı. 2006 sezonunu izledim, Fernando ile savaşını gördüm. Michael ile hiç yarışmadım ama Fernando ile savaşma deneyimim oldu. Bu çok özeldi."
"Onları hep ilah olarak görürdüm fakat sonra diğerleri gibi birer insan olduklarını anladım. Çok ilginçti. Ben büyürken Michael benim için örnek pilottu."
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