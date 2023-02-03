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Kubica ve Deletraz, WRT ile WEC'in LMP2 sınıfında yarışacak

Eski Formula 1 pilotu Robert Kubica ve Louis Deletraz, 2023 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda WRT LMP2 takımı için yarışacak.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Kubica ve Deletraz, WRT ile WEC'in LMP2 sınıfında yarışacak
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Kubica ve Deletraz, geçen yıl mücadele ettikleri Prema takımından ayrılarak WRT'nin #41 Oreca 07-Gibson'ında Rui Andrade'ye katılacaklar.

WRT'nin 31 numaralı aracı için açıklanan tek sürücü ise Sean Gelael.

Kubica spor otomobil yarışlarındaki ilk tam sezonuna 2021 yılında WRT ile Avrupa Le Mans Serisinde çıkmış ve o yıl Deletraz - Yifei Ye ile birlikte şampiyonluğu kazanmıştı.

Geçtiğimiz yıl İtalyan takımının WEC'teki ilk yılı için Prema'ya katılan Kubica ve Deletraz, Lorenzo Colombo ile aynı aracı paylaştı ancak Mart ayında Sebring'de başlayacak yeni sezonda WRT'ye dönecekler.

Kubica'nın kişisel sponsoru Orlen de 2023 için Prema'dan WRT'ye geçecek.

Kubica, "WRT ailesine geri dönüp, bu kez takımı WEC'te temsil edeceğim için çok mutluyum. 2021'de ELMS'de birlikte yarıştık ve 41 numaralı araçla  şampiyonluğu kazandık.

"Bu benim Louis ile üçüncü yılım olacak, Rui ile ilk kez çalışacağım ama onu iyi tanıyorum çünkü padokta tanışmıştık."

"Louie, IMSA serisinde birlikte yarıştıkları için ondan her zaman övgüyle söz etmiştir."

"WEC ve Le Mans'ta yarışmak bizim için büyük bir sınav.  2021'de son turda galibiyeti kaybetmiştik, bu kez o turu atmak güzel olur."

"Odaklanmaya devam edeceğiz ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için çok çalışacağız.” dedi.

Deletraz bu yıl Racing Team Turkey ile Avrupa Le Mans Serisi'nde de yer alacak.

 

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