Kubica ve Deletraz, 2022 WEC sezonu için Prema'nın LMP2 takımına katıldılar

Tek koltuklu araç üreticisi devi Prema, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamayla WEC'in LMP2 sınıfına katılarak 2022 WEC sezonunda yer alacağını duyurmuştu. İtalyan marka, bugün ise LMP2 sınıfında yarışacağı Oreca 07-Gibson aracını sürecek pilot kadrosunu duyurdu.

Prema'nın 2022 sezonunda yarışacağı tek aracını Kubica, Deletraz ve Lorenzo Colombo üçlüsü sürecek. F3 şampiyonasında yarış kazanmış Colombo, spor araçlarında ilk defa yarışacak.

Takım, Kubica'nın Polonyalı sponsorlarıyla birlikte, "Prema Orlen Racing Team" adı altında yarışacak.

Prema patronu Rene Rosin, pilot kadrosunun açıklanmasının ardından şunları söyledi: "Potansiyeli böylesine yüksek, yeni bir projeye her zaman başlayamıyorsunuz. WEC'de ve Le Mans 24 Saat'te yarışma fikrinin oldukça heyecan verici olduğunu belirtmem gerek."

"Mümkün olan zamanda takımın hallettiği işlerle gurur duyuyorum. Pilot kadromuzun bekleneni vereceği konusunda da güvenim tam. Robert'ın Prema Orlen Takımı'na katıldığını görmek inanılmaz ve Louis'in de katılmasıyla birlikte, muhtemelen mümkün olan en güçlü pilot kadrolarından birine sahibiz."

"Buna ek olarak, Lorenzo'yla çalışmayı da dört gözle bekliyorum. Onu açık tekerlek kariyerinden tanıyoruz. O, çevredeki en ilgi çekici genç yeteneklerden biri ve çaylaklığın getirdiği öğrenme sürecini hızla atlatacağından eminim."

Kubica ve Deletraz'ın Avrupa Le Mans serisindeki iş birliği, WEC'e de taşınacak. Avrupa Le Mans serisinde WRT takımıyla yarışan bu ikili, şampiyonluğa ulaşmışlardı.

F1'de Williams, BMW ve Renault takımlarıyla yarışmış olan Kubica, son olarak 2003 senesinde Formula 3 Euroseries'de yarıştığı Prema'ya geri dönecek.

37 yaşındaki Polonyalı pilot, şunları söyledi: "Rosin ailesini tanıyorum ve son çalışmamızın ardından uzun süre geçse de Prema'nın tek koltuklu araçlarına baktığımızda takımın hâlâ rekabetçi olduğunu görüyoruz."

"Bu, hem benim için hem de takım için yeni bir meydan okuma olacak. Geçtiğimiz sene sadece 3 WEC etkinliğinde yarıştım: Le Mans ve iki Bahreyn yarışı. Dolayısıyla benim için de yeni bir meydan okuma olacak."

"Geçen sezon Avrupa Le Mans serisinden ve Le Mans'dan tanıdığımda Louis'le ve Lorenzo'yla çalışacağım için mutluyum. Fazlasıyla çalışma ve adanmışlık gerektirecek bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum."

"Umarım sezona büyük sorunlar yaşamadan güçlü bir şekilde başlayabiliriz. Önümüzde odaklanmamız gereken birçok şey var ve sezonunun başlaması için sabırsızlanıyorum."