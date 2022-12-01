Kubica, gelecek sezonlar için Hypercar takımlarıyla görüşüyor

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2019 sezonunda F1'e dönen ancak macerası sadece bir sezon süren Kubica, sonraki sezonu DTM'de geçirmesinin ardından son iki senedir dayanıklılık serilerinde yarışıyor.

Mücadele ettiği LMP2 sınıfında ciddi başarı elde eden Polonyalı sürücü, 2021'de WRT ile ilk denemesinde Avrupa Le Mans Serisi şampiyonluğunu kazandı. Le Mans 24 Saat'e de katılan Kubica, son turda yarış dışı kalmasaydı karnesine bir de Le Mans galibiyeti ekleyecekti.

Bu sezon ise takım değiştiren ve Prema ile LMP2'de yarışmaya devam eden Kubica, Le Mans 24 Saat'i dominant JOTA'nın arkasında ikinci tamamlayarak podyuma çıktı.

LMP2'deki iki iyi senenin ardından Kubica gözünü bir üst klasmana dikmiş durumda; nitekim üreticiler uzun bir aranın ardından seriye dönmeye hazırlanıyor ve yeni Hypercar sınıfında halen boş koltuklar mevcut.

Birkaç takımla görüştüğünü açıklayan Kubica, buna rağmen koltuk bulup bulamayacağı konusunda çok iyimser olmadığını açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Kubica, "Çok çaba sarf ettiğimi ve en üst kategoride yer almaya çalıştığımı söyleyebilirim, ancak koltuk bulabileceğimi sanmıyorum. Hala bazı konuşmalar var ama işler pek de basit görünmüyor. "

"Hypercar sınıfı yeni takımlar için büyük bir meydan okuma ve ilk yıl kesinlikle çok zorlu geçecek."

"Bence en büyük şansım dayanıklılık yarışlarına devam etmek. Muhtemelen F1'de yer almaya da devam edeceğim."

"Yani evet, birkaç parçayı bir araya getirip birleştirmemiz gerekiyor ve umarım birkaç hafta içinde bu daha da netleşebilir."

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Gelecek yıl WEC gridi, Porsche, Cadillac ve Ferrari'nin yanı sıra Toyota ve Peugeot'nun da Hypercar sınıfına katılmasıyla ciddi bir genişlemeyle karşı karşıya kalacak.

Bu genişleme 2024'te de devam edecek, nitekim gelecek sezonu boş geçmeye karar veren Lamborghini ve Alpine'in yanı sıra şimdilik yalnızca IMSA'ya odaklanan BMW'de gride katılacaklar sınıfta yer alacak.

Tüm bu genişlemenin ışığında uzun vadeli planlar yaptığını söyleyen Kubica, "2023 sezonu için birkaç takımla konuşuyorum, aynı zamanda 2023 sonrası için de görüşmeler mevcut."

"Ama dediğim gibi Formula 1'de devam etmem işleri biraz karmaşıklaştırıyor, ayrıca, bazı takvimleri idare etmek de o kadar kolay değil."

Kubica'nın bu yıl mücadele ettiği Prema, artık Iron Lynx ile aynı şirketler grubunun bir parçası. Grup, 2024'ten itibaren Lamborghini'nin WEC ve IMSA'daki programlarında önemli bir rol oynayacak.

Programa dahil olmak için görüşmeler gerçekleştirdiğini itiraf eden Kubica, 2024'te Lamborghini için sürüş yapma şansının minimum olduğunu da kabul etti.

Kubica, "Sanırım bazı görüşmeler olduğunu söyleyebiliriz. Halen hiçbir şeye evet veya hayır diyemem, bunun için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum."

"Ancak şu an bakıldığında bunun çok zor olduğunu söyleyebilirim. Lamborghini projesine dahil olmam çok küçük bir ihtimal." dedi.

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07, LMP2: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robert Kubica Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

Genel olarak Avrupa serilerine katılan Kubica'nın IMSA tecrübesi de mevcut.

Geçen yıl High Class Racing'e ait bir Oreca 07 ile şampiyonanın en önemli yarışı olan Daytona Rolex 24'e katılan Kubica, bu Mart ayının başında ise WEC ile ortak düzenlenen "Super Sebring" hafta sonunda boy gösterdi.

Şu an için WEC'e öncelik verdiği konusunda ısrar eden Kubica, gelecekte bir noktada IMSA'da yarışmak istediğini itiraf etmekten de çekinmedi.

Kubica, "IMSA benim için F1'den daha karmaşık ama dürüst olmak gerekirse IMSA'da yarışmak isterim. Bence düzgün bir şampiyona ve Sebring'deki yarıştan gerçekten keyif aldım."

"Şampiyona çok yüksek bir seviyede, çok fazla araç yok ama sıkı bir mücadele var."

"Gerçekten çok dikkatli bakmıyordum çünkü dediğim gibi takvimleri, her şeyi ve tüm görevleri birleştirmek o kadar kolay değil. Evet, IMSA bir gün yarışmak istediğim bir seri olarak kenarda duruyor." dedi.