Kubica, Bahreyn WEC yarışında High Class Racing ile LMP2'de yarışacak

WRT ile 2021 Avrupa Le Mans Serisi'nde şampiyon olan Kubica, sırasıyla 30 Ekim ve 6 Kasım'da yapılacak olan altı ve sekiz saatlik Bahreyn yarışlarında, High Class Racing Oreca 07'de Anders Fjordbach ve Dennis Andersen ikilisine katılacak.

Kubica, Ocak ayında gerçekleştirilen Daytona 24 Saat yarışında, Danimarkalı ekiple LMP2'de yer almıştı ve böylelikle takımla ola bağlarını korumuş olacak.

Le Mans 24 Saat'e Team WRT ile katılan ve Louis Deletraz/Yifei Ye ikilisiyle galibiyeti son turda kaybeden Kubica, High Class Racing ekibinde Jan Magnussen'in yerini alacak.

Kubica şunları söyledi: "ELMS şampiyonluğuna ek olarak, Le Mans 24 Saat'e katıldıktan sonra, Bahreyn'deki yılın son WEC yarışları için High Class Racing'e katılmaktan mutluluk duyuyorum."

"Takımı ve takım arkadaşlarım Anders ve Dennis'i tanıyorum. Onlarla Daytona'da olandan daha iyi şansa sahip olmaya çalışacağız.

"Bu iki yarışa mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeye çalışacağız ve ben de onların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı umuyorum."

"Takıma yeniden katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve bu yıl hem ELMS hem Le Mans'ta katıldığımdan biraz farklı olan Pro/AM sınıfında iyi bir yarış çıkarmayı umuyorum."

Kubica, Eylül ayında Spa'da düzenlenen yarışta bu yılki üçüncü galibiyetini almış ve Yifei Ye/Louis Deletraz ikilisi ile ELMS ile şampiyon olmuştu.

Magnussen ise kişisel sebeplerle yarışta yer alamayacak.