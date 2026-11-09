WEC Monza

Kubica, AF Corse'a veda etti: "Sarı renklerle son yarışımdı"

Eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, 2027 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Ferrari'nin uydu takımı AF Corse adına yarışmayacağını açıkladı.

Rachit Thukral Zeynep Taş

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 12:10

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Robert Kubica, bu açıklamayı pazar günü gerçekleşen sezonun son yarışı Monza 6 Saat'in ardından yaptı. Kubica, Phil Hanson ve Yifei Ye ile birlikte kullandığı #83 Ferrari 499P ile yarışı altıncı sırada tamamlamıştı.

Instagram'da paylaştığı videoda konuşan Kubica, "Son yarış tamamlandı ve sezon sona erdi. Normalde sezonu değerlendirmeye alışkın değilim ve bu yılı da değerlendirmek istemiyorum."

"Ancak size şunu söylemek istiyorum: Bu, sarı renklerle çıktığım son yarışımdı. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Desteğiniz için teşekkür ederim, yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kubica, 2023 yılında WRT ile LMP2 şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2024'te sezonunda Ferrari'nin üçüncü Hypercar aracının bir parçası olmuştu.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Photo by: Jakob Ebrey

Kubica'nın AF Corse ile geçirdiği üç yılın en önemli anı, 2025'te Le Mans 24 Saat yarışını kazanmasıydı. Polonyalı sürücü, Ferrari'nin Circuit de la Sarthe'da üst üste üçüncü zaferini elde etmesinde önemli rol oynamıştı.

Bununla birlikte 2026 sezonu, #83 Ferrari ekibi için çok daha zorlu geçti.

Ferrari'nin fabrika takımı adına yarışan #50 numaralı araç Austin'de zafere ulaşırken, kardeş #51 numaralı araç da sekiz yarışlık sezon boyunca birkaç podyum elde etti. Buna karşılık Kubica, Hanson ve Ye üçlüsünün bu sezon ulaşabildiği en iyi sonuçlar, iki adet beşincilik oldu.

Kubica'nın 2027 sezonuna ilişkin planları henüz netlik kazanmadı. Benzer şekilde AF Corse Kubica'nın yerine kimin geçeceğini açıklamadı.

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- Motorsport.com Ekibi

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