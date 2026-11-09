WEC Monza
Kubica, AF Corse'a veda etti: "Sarı renklerle son yarışımdı"
Eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, 2027 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Ferrari'nin uydu takımı AF Corse adına yarışmayacağını açıkladı.
Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 12:10
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Robert Kubica, bu açıklamayı pazar günü gerçekleşen sezonun son yarışı Monza 6 Saat'in ardından yaptı. Kubica, Phil Hanson ve Yifei Ye ile birlikte kullandığı #83 Ferrari 499P ile yarışı altıncı sırada tamamlamıştı.
Instagram'da paylaştığı videoda konuşan Kubica, "Son yarış tamamlandı ve sezon sona erdi. Normalde sezonu değerlendirmeye alışkın değilim ve bu yılı da değerlendirmek istemiyorum."
"Ancak size şunu söylemek istiyorum: Bu, sarı renklerle çıktığım son yarışımdı. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Desteğiniz için teşekkür ederim, yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Kubica, 2023 yılında WRT ile LMP2 şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2024'te sezonunda Ferrari'nin üçüncü Hypercar aracının bir parçası olmuştu.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson
Photo by: Jakob Ebrey
Kubica'nın AF Corse ile geçirdiği üç yılın en önemli anı, 2025'te Le Mans 24 Saat yarışını kazanmasıydı. Polonyalı sürücü, Ferrari'nin Circuit de la Sarthe'da üst üste üçüncü zaferini elde etmesinde önemli rol oynamıştı.
Bununla birlikte 2026 sezonu, #83 Ferrari ekibi için çok daha zorlu geçti.
Ferrari'nin fabrika takımı adına yarışan #50 numaralı araç Austin'de zafere ulaşırken, kardeş #51 numaralı araç da sekiz yarışlık sezon boyunca birkaç podyum elde etti. Buna karşılık Kubica, Hanson ve Ye üçlüsünün bu sezon ulaşabildiği en iyi sonuçlar, iki adet beşincilik oldu.
Kubica'nın 2027 sezonuna ilişkin planları henüz netlik kazanmadı. Benzer şekilde AF Corse Kubica'nın yerine kimin geçeceğini açıklamadı.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber WEC Monza 6 Saat: Cadillac zafere ulaştı, Toyota pilotları şampiyon, Ayhancan 6., Racing Team Turkey 11 sırada
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Rachit Thukral
WEC Monza 6 Saat: Cadillac zafere ulaştı, Toyota pilotları şampiyon, Ayhancan 6., Racing Team Turkey 11 sırada
WEC
WEC
Monza
19 s
WEC Monza 6 Saat: Cadillac zafere ulaştı, Toyota pilotları şampiyon, Ayhancan 6., Racing Team Turkey 11 sırada
2027 Dakar Rallisi, Portekiz ve Fas'ta gerçekleşecek!
Dakar
Dakar 10 g
2027 Dakar Rallisi, Portekiz ve Fas'ta gerçekleşecek!
Jorge Martin, Malezya GP ilk antrenman seansı için onay aldı!
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
11 g
Jorge Martin, Malezya GP ilk antrenman seansı için onay aldı!
Daha fazlası
Robert Kubica
Ferrari, 2026 WEC'de 3 araçla yer alacak, Kubica'nın geleceği belirsizliğini koruyor
WEC
WEC
Bahreyn
1 y
Ferrari, 2026 WEC'de 3 araçla yer alacak, Kubica'nın geleceği belirsizliğini koruyor
Kubica, gelecek yıl da WEC'de Ferrari Hypercar ile yarışabilir
WEC
WEC 5 Kas 2024
Kubica, gelecek yıl da WEC'de Ferrari Hypercar ile yarışabilir
Kubica: "Alonso, rekabetçi olmayan araçla bile gridin en güçlü pilotu"
Formula 1
Formula 1 2 Ara 2023
Kubica: "Alonso, rekabetçi olmayan araçla bile gridin en güçlü pilotu"
Daha fazlası
AF Corse
WEC Ferrari, AF Corse 499P'nin aerodinamik yeniliklerini ilk kez gösterdi
WEC
WEC 7 ay
WEC Ferrari, AF Corse 499P'nin aerodinamik yeniliklerini ilk kez gösterdi
Le Mans 24 Saat: #50 numaralı Ferrari diskalifiye edildi!
WEC
WEC
Le Mans 24 Saat
17 Haz 2025
Le Mans 24 Saat: #50 numaralı Ferrari diskalifiye edildi!
WEC Spa 6 saat: Ferrari, Hypercar ve LMGT3'te çifte zafere ulaştı!
WEC
WEC
Spa
10 May 2025
WEC Spa 6 saat: Ferrari, Hypercar ve LMGT3'te çifte zafere ulaştı!
Son Haberler
Kubica, AF Corse'a veda etti: "Sarı renklerle son yarışımdı"
WEC
WEC WEC
Monza
3 dk
Kubica, AF Corse'a veda etti: "Sarı renklerle son yarışımdı"
Racing Bulls, Liam Lawson ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor!
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
34 dk
Racing Bulls, Liam Lawson ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor!
Marquez, Katar GP’deki stratejisini açıkladı: “Fiziksel olarak tamamen tükendim”
MotoGP
MGP MotoGP
Katar GP
43 dk
Marquez, Katar GP’deki stratejisini açıkladı: “Fiziksel olarak tamamen tükendim”
Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol