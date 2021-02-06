Kovayashi ve Nakajima, Toyota'nın hiper aracını test etti

İki Japon sürücü normalde geçen ay GR010 Hybrid'in direksiyonuna geçeceklerdi ancak pist karla kaplanmıştı.

Toyota’nın 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ekibinin geri kalanı -Sebastien Buemi, Mike Conway, Jose Maria Lopez ve Brendon Hartley- Salı gününden Perşembe gününe kadar süren ve gece çalışmalarını da içeren üç günlük bir testte bu aracı sürdüler.

Bir Toyota sözcüsü, Mart ayı sonunda Portimao'da yapılması planlanan WEC'in resmi Prologue testi ile beraber daha fazla test yapmayı planladıklarını dile getirdi.

GR010 Hybrid ile ilk sürüş, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Paul Ricard'da düzenlendi ve hem Kobayashi hem de Nakajima, Sugo Super Formula yarışına katıldıkları için bu yarışı kaçırdılar.

İkili daha sonra Aralık ayında Portimao'da düzenlenen testi de Fuji Super Formula yarışına katıldıkları için kaçırdılar.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: Toyota Racing

Ocak ayı için planlanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle gerçekleşmeyen Aragon testi, Kobayashi ve Nakajima'nın yeni aracı kullanmak için ilk fırsatı olacaktı.

Conway, İngiltere'yle ilgili koronavirüs seyahat kısıtlamaları nedeniyle GR010'un resmi lansmanından önceki bu testte yer almadı.

Kobayashi ise geçen hafta sonu Action Express Racing Cadillac ekibiyle Daytona 24 Saat'e katılmasının ardından İspanya'ya gitti ve karantinaya girmek zorunda kalmadı.