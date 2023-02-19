Kolles, Villeneuve'un ilk yarışlarda zorlanmasını bekliyor

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Geçen ay sürücü kadrosunu açıklayan Vanvall ByKolles, yeni Vandervell 680 Le Mans Hypercar'ın direksiyonunda Tom Dillmann, Esteban Guerrieri ve Jacques Villeneuve üçlüsünün yer alacağını duyurdu.

Kağıt üstünde rekabetçi bir kadro kuran Vanvall'ın Villeneuve'u tercih etmesi ise ilginç, nitekim 2006 sezonunda F1 kariyeri, 2008 sezonunda ise WEC kariyeri sona eren Kanadalı sürücü artık tam 51 yaşında!

Vanvall direksiyonuna ilk kez geçen yıl Ocak ayında oturan Villeneuve'in tempo tutturana kadar zorlanabileceğini düşünen Colin Kolles, eski F1 şampiyonunun takımda bulunmasının olumlu bir etki yaratabileceğini öne sürüyor.

Kolles, "Dürüst olmak gerekirse [geçen yılki test] aşağı yukarı bir tesadüftü. Birbirimizi F1'den uzun yıllardır tanıyorduk, ortak bir arkadaşımız aracılığıyla temasa geçtik."

"Kendisi bütün bir sezon boyunca tekrar yarışmaya çok istekli görünüyordu. Bu nedenle Barselona'da bir test düzenledik ve aracı kullanmaktan hoşlanıp hoşlanmadığını görmeye çalıştık. Hoşuna gidince de onunla sözleşme imzalamak ve yola devam etmek için bir yol bulabildik."

"Bir F1 dünya şampiyonu, IndyCar şampiyonu ve Indianapolis 500 galibi olması bence bizim için, WEC için ve herkes için çok olumlu."

"Zor olacak, özellikle kendisi için önümüzde çok uzun bir yol var, çünkü henüz yeterince mesafe kat etmedi. Ancak Sebring'de Prolog [testimiz] var, bu yüzden ona mümkün olduğunca test yaptırmayı ve nasıl gelişeceğini görmeyi düşünüyoruz." dedi.

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group

Villeneuve'ün Vanwall ile anlaşması, Barselona testinde hazır bulunan SUPER GT sürücüsü Joao Paulo de Oliveira'nın zararına oldu.

Nissan adına yarışan Oliveira, gerektiği takdirde iki seriye birden odaklanmaya hazırdı.

Kolles, "JP bizim bir arkadaşımız, bildiğiniz gibi [Formula 3'te] bizim için yarışmıştı, onu 20 yıldan fazla bir süredir tanıyoruz."

"O her zaman çevremizin bir parçası ve Le Mans için ya da gelecekte tam sezon boyunca ikinci araçla yarışacak olursak kendisi her zaman bir seçenek." dedi.