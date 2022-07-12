Kobayashi: "Toyota, kaza olmasa bile Alpine'e kaybederdi"

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Kobayashi, Jose Maria Lopez ve Mike Conway'in yer aldığı #7 Toyota GR010 Hybrid, Monza'nın sondan bir önceki saatinde Alpine A480-Gibson Matthieu Vaxiviere ile yaşanan kaza sonrası hasar aldı ve üçüncü oldu.

Vaxiviere, Nicolas Lapierre ve Andre Negrao kazadan yara almadan kurtuldular ve WEC sezonunun ikinci galibiyetini aldılar.

Kobayashi, liderlik mücadelesinde Vaxiviere ile yan yanaydı ve Toyota'nın sağ arka lastiği Alpine'nin sol ön tarafına dokunduğu an patladı.

Toyota takım patronu, lastiğin ve hasarlı arka karoserin değiştirilmesi için aracı pite geri getirmeyi başardı ancak kaybedilen zaman ve ardından gelen 90 saniyelik dur/kalk cezası, #7 aracı iki tur geri ve ikinci sıradaki #8 aracın arkasına düşürdü.

Fakat Kobayashi, Alpine'e karşı yenilginin kaçınılmaz olduğu bir mücadele verdiğini ve Toyota için en iyi sonucun ikinci veya üçüncülük olduğunu açıkladı.

Kobayashi, "Galibiyet almak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ama bugün yeterli değildi ve fırsatı kaçırdık."

"İki araçla podyumda olmak yapabileceğimizin en iyisiydi."

"Kendi stintimde tempo açısından biraz zorlandım. Pozisyonumuzu korumaya çalıştım ve pit stop yaptığımda lastikleri değiştirmemeyi seçerek stratejik bir karar aldık. Bu bize pozisyonumuzu geri verdi ama tempo kaybetmeye başladım. Daha sonra Alpine ile temas ettiğim için hasar aldım, bir tur kaybettik ve sonra ceza aldık."

"Günün sonunda bunun pozisyonumuzu değiştirdiğini düşünmüyorum. Bugün yeterince iyi değildik, yani gelecek yarış için daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.

Kobayashi, Lopez ve Conway, sadece iki yarış kala 30 puan farkla geride kalırken, Monza'daki üçüncülük ile #7 Toyota ekibinin şampiyonluk ihtimali azalıyor.

Kobayashi, "İki dünya şampiyonluğunu da kazanmak istiyoruz, bu yüzden Fuji'de kazanmalıyız."

"Hypercar'da çok fazla rekabet var, bu yüzden çok zor olacak ama bu taraftarlar için harika ve biz de keyif alıyoruz."

"Hâlâ iki araçla şansımız var ve pes etmeyeceğiz." dedi.

Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'dan oluşan Le Mans 24 Saat kazananı #8 Toyota'nın, Monza'yı ikinci bitirdikten sonra Alpine'e karşı 10 puanlık bir farkı var.

Ancak Hirakawa, sadece 2.7 saniyelik bir farkla yenildikleri için hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Hirakawa, "İkinci olduğum için biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü galibiyet almak için her şeyi denedim."

"Takım Seb Buemi'nin yaşadığı rejeneratif fren sistemi sorununa çok iyi tepki verdi. Çabaları sayesinde çok geride kalmadık ve güvenlik aracının ardından geri gelme fırsatı elde ettik."

"Alpine'e her zaman çok yakındım ama tam olarak başaramadım, bu sinir bozucuydu. Sadece iki yarışımız kaldı ve bir sonraki pist, bizim evimiz. Dünya şampiyonluğunu kazanmak için Alpine'in önünde bitirmemiz gerekiyor, yani hedef belli." dedi.