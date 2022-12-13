Katar, 2024'te WEC'e ev sahipliği yapacak

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WEC, şampiyonanın bir ayağına ev sahipliği yapması adına Losail Uluslararası Pisti ile altı yıllık sözleşme imzaladı ve 2029 yılına kadar seri takviminde yer alacak.

Losail aynı zamanda yarış öncesinde gerçekleştirilen sezon öncesi testinin de yapılacağı yer olacak.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gereken altı saatlik yarış için henüz resmi tarih verilmedi.

Katar'ın takvime katılmasıyla, sezon başlangıcı beş yıllık kontratı sona eren Sebring 1000 Mil'den Katar'a geçmiş olacak.

Sebring, 2019 yılında WEC takvimine tekrar katılmış ancak hem 2020 hem 2021 yarışları COVID-19 nedeniyle iptal edilmişti.

Katar, 2027 sonuna kadar anlaşması bulunan Bahreyn'den sonra WEC'in Orta Doğu'ya gittiği ikinci ülke olacak.

FIA Dayanıklılık Komisyonu Başkanı Richard Mille şunları söyledi: "Losail, dünya standartlarındaki motor sporları etkinliklerinin taleplerine alışkın modern bir pist.

"Bu nedenle FIA WEC'e katılması olumlu ve mantıklı bir adım olacak."

Losail International Circuit aerial view

Katar Motor ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Abdulrahman bin Abdullatif al-Mannai şunları ekledi: "Yerel, bölgesel ve uluslararası spor etkinliklerinde sağlam bir yer edinmiş olmaktan gurur duyuyoruz.

"WEC çokça takip edilen bir seri ve şu anda dünya çapında en çok tanınan yarış şampiyonaları arasında yer alıyor."

"Etkinliğin dünya çapında temsil ettiği değer sayesinde Katar, 2024 yılında WEC'in yeni sezon açılışına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyor."

3.343 mil uzunluğundaki Losail pisti, şu anda F1 ve spor otomobil yarışları için kapsamlı tadilattan geçiyor.

Öte yandan WEC'in Sebring ile olan anlaşmasının sona ermesinin ardından Amerika'da kalmakta kararlı olduğu biliniyor.

Bu açıdan Indianapolis ve Austin gibi seçenekler mevcut.