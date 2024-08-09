Jota, WEC'de 2025'ten itibaren Cadillac'ı devraldığını doğruladı

Jota, gelecek sezondan itibaren Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki Cadillac'ın genişletilmiş fabrika operasyonunu devralacak.

İngiliz ekip, 2025'te yeni kuralların üretici takımlarının iki araç çalıştırmasını zorunlu kıldığı Hypercar sınıfında bir çift Cadillac V-Series.R LMDh sahaya sürecek.

Jota, 2023'ten beri tam seride tek bir araçla yarışan Chip Ganassi Racing'den fabrika programını devralacak.

Le Mans 24 Saat'te LMP2'de 10 kez podyuma çıkan Cadillac, geçen sezon Porsche 963 LMDh ile Hypercar'a geçişini kolaylaştıran araç kiralama deviyle ilişkisini sürdürürken, V-Series.Rs Cadillac Hertz Team Jota bayrağı altında yarışacak.

Salı günü duyurulan Cadillac'ın Jota'ya geçişi geniş çapta tahmin ediliyordu ve Ganassi'nin, 2025'te WEC ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nda General Motors markasıyla olan ilişkisini sürdürmeyeceğini açıklamasından dört ay sonra gerçekleşti.

Cadillac ve Jota arasındaki anlaşmanın ne zaman yapıldığı açıklanmadı ancak Mart ayında Katar'da düzenlenen 2024 WEC sezon açılışındaki ikincilik ile Mayıs ayındaki Spa yarışındaki zafer arasında olduğu anlaşılıyor.

Cadillac'ın küresel başkan yardımcısı John Roth şunları söyledi: "Cadillac, WEC'in bir parçası olarak dünyanın en iyilerine karşı yarışmaktan gurur duyuyor ve buna Hertz Team Jota da dahil."

"Gelecek yıl Jota'yı ağırlamaktan ve onlarca yıllık yarış teknik uzmanlığını pistte sürekli başarı elde etmek için bir araya getirmekten heyecan duyuyoruz."

Race winner #12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

Jota direktörü ve takım kurucusu Sam Hignett, Cadillac ile bağlantı kurmayı "bir üretici takımı olma hedefinin gerçekleşmesi" olarak nitelendirdi.

Hignett, "Son iki sezondur Cadillac V-Series.R'ye karşı yarıştık, ne kadar rekabetçi olduğunu gördük ve 2025'ten itibaren araçları sahaya çıkarmak için görevlendirilmiş olmaktan gerçekten onur duyuyoruz."

"Spor araba yarışı yapmayı tercih edeceğiniz üreticileri bir elin parmaklarını geçmez ve Cadillac ve GM de bunların arasında. Porsche ve Ferrari ile birlikte, dayanıklılık yarışı ile özdeşleşen isimlerden ikisi de onlar." dedi.

İki Jota Cadillac'ı için henüz sürücüler açıklanmadı. Hignett, duyurunun sezonun Kasım ayında Bahreyn'de tamamlanmasından sonra olacağını belirtti.

Mevcut Cadillac ve Jota sürücülerinin bir karışımının muhtemel olup olmadığı sorulduğunda, "Bu adil bir değerlendirme olurdu ve muhtemelen işler böyle sonuçlanır, ancak potansiyel olarak bazı yeni isimler de olabilir." yanıtını verdi.

Cadillac'ın WEC katılımından beri yarışan Earl Bamber ve Alex Lynn'in Ganassi'den Jota'ya geçmesi muhtemel görünüyor.

Spa'da kazanan ikili Callum Ilott ve Will Stevens ile Norman Nato, Jenson Button, Phil Hanson ve Oliver Rasmussen bu sezon Jota'nın Porsche çiftindeki kadrosunu oluşturuyor.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-SeriesR: Earl Bamber, Alex Lynn Photo by: Alexander Trienitz

Jota ayrıca Bahreyn'deki sekiz saatlik WEC fikstürünün sonrasına kadar V-Series.R ile testlere başlamayacak.

Hignett, "Mevcut programımızda yer alan herkes için doğru olanı yapmamız ve bu sezonu tamamlamamız gerekiyor, ardından sezon biter bitmez yeni programa devam edeceğiz."

"Çok zorlu bir sezon dışı dönem olacak." dedi.

Salı günkü duyuru ayrıca, Hertz'i 2021'de iflas koruma bölümünden kurtaran özel sermaye grubu Knighthead Capital Management'in Jota'da hissedar olduğunu doğruladı.

Cadillac, IMSA planlarını henüz açıklamadı ve bu, açıklamaya göre "daha sonraki bir tarihte" yapılacak.

Andretti ile Wayne Taylor Racing, gelecek yıl Kuzey Amerika serisinde iki araçla yarışmak üzere Acura ile geçirdiği dört yılın ardından Cadillac'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Acura, Meyer Shank Racing'in ARX-06 LMDh'leri gelecek yıl için devralacağını ve bir otomobilin, otomobilin geliştirilmesini yöneten Kaliforniya merkezli Honda Racing Corporation USA tarafından tasarlanacağını doğruladı.