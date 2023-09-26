Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Auto Motor und Sport, geçtiğimiz günlerde Sebastian Vettel'in WEC'e geçiş için Jota ile görüşme halinde olduğunu öğrenmişti.

Motorsport.com bunun üzerine Jota takım patronu Sam Hignett, ile temasa geçti ve bu iddiaları sordu.

Hignett, 2024 yılında takımın iki Porsche 963 LMDh prototipinden birini sürmesi için Alman pilota teklif götürdüklerini doğruladı.

Şu noktada resmi bir anlaşma olmadığını doğrulayan Hignett, görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğunun da altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Seb ile konuşuyoruz, tartışmalar var, ancak kesinleşen bir şey yok."

"Herhangi bir sözleşme imzalanmadı ve kesinlikle araçlarımızdan birini test etmedi."

2022'nin sonunda F1 kariyerine son veren Vettel, yarışları özlediğini doğruladı fakat geri dönüş için kesin bir şey söylemedi.

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 : Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye Photo by: Paolo Belletti

Jota, sürücü kadrosunu belirleme sürecinde olduğunu fakat finansal desteğe sahip sürücülere ihtiyaçları olmadığını belirtti.

Vettel'in düşünüldüğü ikinci araç da ilki gibi, Hertz tarafından desteklenecek ve altın rengini taşıyacak.

Hignett, kendilerinin de tıpkı Vettel gibi sürdürülebilirliğe ve çevreye önem verdiklerini söyledi.

"Ekip olarak sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Bu nedenle Le Mans'taki misafirhanemiz güneş enerjisiyle çalışıyordu."

"Bunun Seb için de önemli olduğunu biliyoruz."

Hignett, Jota'nın listesinde pek çok sürücü olduğunu ve iddia edildiği üzere hem Jenson Button hem de Robert Kubica ile görüştüklerini belirtti.

"Pek çok kişiyle konuşuyoruz, bazıları listenin üst sıralarında yer alırken bazıları da o kadar üst sıralarda yer almıyor."