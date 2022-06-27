JOTA, 2023 WEC sezonunda Porsche LMDh'nin müşterisi olacak

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Bu ay Le Mans 24 Saat'in LMP2 sınıfındaki üçüncü galibiyetini elde eden İngiliz ekip, gelecek yıl WEC'in hypercar sınıfında Porsche'nin yeni 963 LMDh aracını kullanacağını açıklayan ilk müşteri takımı oldu.

Bu JOTA'nın 15 yıllık süreçte ilk kez Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en üst sınıfında yer alacağı anlamına geliyor.

Aynı zamanda bu açıklama, JDC Miller Motorsports'un gelecek yıl IMSA Weathertech SporsCar Şampiyonası'nda 963 LMDh ile yarışacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Dünyanın önde gelen araç kiralama şirketlerinin başında gelen Hertz, JOTA Porsche'nin isim sponsoru olarak açıklanırken, partnerler arasında Singer Group da yer alacak.

JOTA'ın eş sahibi David Clark, şöyle dedi: “Hertz ve Singer ile çalışmak, JOTA için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Son yıllarda global çapta özellikle Le Mans'ta kazandığımız başarılar bize büyük keyif verdi."

"Spor otomobil yarışları 2023 yılında altın dönemine giriyor ve biz de bu yeni takım sayesinde ivmemizi korumak için çok güçlü bir konumda olacağız."

Hertz CEO'su Stephen Scherr, sponsorluk anlaşmasının "Hertz markasını milyonlarca otomobil sporları taraftarına ulaştıracağını" ekledi.

Takımdan yapılan açıklamada, JOTA Porsche adına yarışacak sürücülerin daha sonraki bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

Müşteri takımlarına otomobil satmak, her zaman Porsche'nin LMDh programının merkezinde yer aldı.