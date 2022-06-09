Jarvis: "WEC'de LMP2 sınıfının geleceğini Hypercar belirleyecek"

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LMP2, toplam 27 araç ile bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat'in en büyük sınıfını oluşturuyor.

Fakat CD Sport'un Ligier JS P217'sı hariç katılımcıların tümü bir Oreca 07. Multimatic ve Dallara ise LMP2 aracı üretme lisansına sahip diğer iki takım fakat müşterileri yok.

Oreca, WEC'in yanı sıra Avrupa Le Mans Serisi ve Asya Le Mans Serisi gibi diğer şampiyonalara da şasi sağladığı için bu dönemde neredeyse bir tekel konumunda.

WEC kural belirleyicileri, LMP2 araçlarının temposunu, önceki nesil LMP1 araçlarından önemli ölçüde daha yavaş olan yeni Le Mans Hypercarlar ile karışmaması için azalttı.

Çarşamba günü Circuit de la Sarthe'deki sıralamada #7 Toyota GR010 Hybrid ile 3:27.247 yapan Kamui Kobayashi'nin zamanı, Nyck de Vries'in 2020'deki aynı seansta Nederland Oreca 07 takımında elde ettiği zamandan yarım saniyeden daha yavaştı.

Paul di Resta, daha sonra Hyperpole seansında bu zamanı 3:24.528'e düşürmeyi başardı. Hypercar katılımcılarından birinin perşembe günkü final sıralamalarında bu zamana yetişip yetişemeyeceği ise görülecek.

Önceden Audi'nin başarılı LMP1 programının bir parçası olan Jarvis, yeni üreticiler WEC'e katılana kadar LMH'nin tüm temposunun tam olarak açığa çıkartılamayacağını söyledi.

Jarvis, özellikle serinin yeni nesil LMP2 araçlarının tanıtımını 2025'e erteleme kararının ardından, LMP2 sınıfının WEC'de tam olarak nereye uyacağını Hypercar sınıfının belirleyeceğini düşünüyor.

Jarvis, "Hypercar'ın temposunu bekleyip görmeliyiz."

"Hypercar'ın gerçek temposu Porsche gelince belli olacak."

"Daha sonra LMP2'nin nereye uyacağını belirleyecekler çünkü bu muhteşem araçları çalıştırıyoruz ama her yıl onları kısıyoruz ve yazık oluyor. Araçlar tam potansiyelinde çalışmıyorlar."

"Bir aracı satın alabilmeniz ve tam formundayken, birinci sınıftan dört veya beş saniye daha hızlı olacağı gerçeği oldukça sıra dışı."

"Kurallardaki gecikme, maliyet açısından tüm takımlar için mantıklı olacak. Bence, sportif açıdan da tur zamanı konusunda hiyerarşinin neresinde olduğuna karar vermek için yapılacak doğru şey bu." dedi.

Jarvis, Oreca'nın yıllarca baskın olmasının ardından bir sonraki LMP2 kural döneminde daha fazla çeşitlilik görmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

"Bu kural setinin gelmesinden bu yana çok zaman geçti ve Ligier, Dallara ve Mutimatic seviyenin nerede olduğu konusunda çok daha fazla şey biliyor."

"Takımların bir sonraki nesil araçlar geldiğinde hangi üretici seçecekleri konusunda çok zor bir karar verecekleri kesin."

Oliver Jarvis, United Autosports Photo by: Rainier Ehrhardt

ACO, mevcut ve daha pahalı GTE'leri bıraktıktan sonra GT3 araçlarının 2024'ten itibaren WEC ve Le Mans'ta rekabet etmesine izin verecek.

Jarvis, bunun ELMS ve AsLMS'yi LMP2 takımları için cazip bir teklif haline getirebileceğine inanıyor çünkü iki şampiyona da, Le Mans Hypercars veya LMDh araçlarına izin vermiyor.

Jarvis, "Aslında en güçlü LMP2'leri göreceğiniz yerin WEC'in dışında olduğunu düşünüyorum çünkü bütçeleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor ve LMP2 ağırlıklı olarak bir Pro-Am aracı."

"Eğer bir centilmenseniz, üst düzey bir prototiple yarışmak istiyorsanız ve işinizle meşgulseniz, Avrupa Le Mans serilerine ve bu tür şeylere bakmalısınız."

"Grid GT3 ile değişecek ve önümüzdeki üç veya dört yıl içinde ELMS ve Asya Le Mans için ek katılımlar olduğunu görebilirsiniz."

"LMP2 araçları hiçbir yere gitmiyor. Bence hâlâ bir LMP2 aracı için pazar ve talep var. " dedi.