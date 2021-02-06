FE’den ayrıldığı için üzülmeyen Jani, WEC’e dönüş şansının tadını çıkarıyor

Jani geçtiğimiz sezon WEC'ten eski takım arkadaşı Andre Lotterer ile Porsche’nin koltuklarını paylaşmıştı. Le Mans 24 Saat'i bir kez kazanan Jani, sadece bir puan aldığı 2019/20 sezonunda beklentilerin altında kaldı.

Porsche’nin LMP1 projesinin başlangıcından 2017 sonunda durdurulmasına kadar bu projenin bir parçası olan ve hem WEC şampiyonluğunu hem de 2016'da Le Mans'ı kazanan Jani, fabrikanın GTE çalışmalarına katılma şansı verildikten sonra 2021'de Weissach merkezli marka ile devam edecek.

Bu puanlı bitiş olan altıncılık, Porsche’nin 2020/21 sezonu için Jani’yi bırakıp Pascal Wehrelein’e geçme kararını aldıktan sonra, Berlin’deki altı yarışın beşincisinde geldi.

FE'de geçirdiği zamana baktığında Jani, sezonun son hafta sonu için yeni bir şasi alana kadar sezon boyunca neden bu kadar çok arkadan kayma yaşadığını anlamadığını itiraf etti. Ancak İsviçreli sürücü daha önce yüksek seviye spor araba yarışlarına dönüş isteğini LMDh’ın gelişiyle belirtmişti. Bu araba GT arabası olsa bile WEC’le geri dönüş şansının ‘’karşı olmadığı bir seçenek’’ olduğunu söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Jani şunları söyledi: "Görüldüğü üzere bu sezon umduğum şeylerin gerçekleşmediği bir sezondu."

‘’Kariyerimde daha önce hiç böyle bir sezon geçirmemiştim. Tur zamanlarımın neden iyi olmadığını anlayamıyorum.’’

‘’En büyük problemim arkadan kaymaydı. Lotterer’le aynı araca sahip olmama rağmen, ne yaparsam yapayım bunu durduramadım. Ben arkadan kayıyordum, o ise önden. Ancak en sonunda bu kendi sürüş stilinizden geliyor, şasiyle veya başka bir şeyle alakası olmadığı için bunu geliştiremezsiniz."

Neel Jani, Porsche, Porsche 99x Electric Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Beşinci yarış için yeni bir şasi aldım ve aniden çalışmaya başladı. Pole pozisyonundan sadece onda bir saniye gerideydim, bu fark şasiden önce ise bir saniyeydi."

‘’Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmedi çünkü Wehrlein'i takıma alma kararı çoktan verilmişti. Performans odaklı bir dünyadayız ve sonuçlar istenilen yerde değildi, bu yüzden neden çok fark etmiyor.’’

‘’Sonuç olarak, çok önemsemedim. WEC’e dönmekten mutluydum, çünkü hedefim üst sınıfta olmanın avantajını fırsata çevirmekti. Oraya gitmek istiyordum çünkü bu tarz yarışları ve arabaları seviyorum.’’

Sebring soğuk suya atlamak gibiydi!

Jani, Kevin Estre ile Porsche’nin 92 numaralı arabasında partner olacak. Bu Jani’nin 2018/19 süper sezonunda LMP1 Rebellion Racing'de Michael Christensen'in yerini aldığından beri ilk tam WEC sezonu olacak.

37 yaşındaki sürücü, geçen sene Sebring’in düzenlenen Imsa WeatherTech SportsCar Şampiyonasının son ayağında, 911 RSR-19’u ilk defa kullanmak üzere Earl Bamber ve Laurens Vanthoor’un yanına 912 numaralı arabaya seçilmişti ve takımın bir fabrika takımı olarak GT Le Mans bölümünde son defa 1-2 bitiş yapmasına yardımcı olmuştu.

Jani, Sebring tecrübesinden ‘’Soğuk suya atlamak gibiydi!’’ diye bahsetti. Bu sürücünün bir Rebellion LMP2'deki 2017 çıkışından bu yana 12 saatlik IMSA yarışındaki ilk çıkışıydı.

#912 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19, GTLM: Laurens Vanthoor, Earl Bamber, Neel Jani Photo by: Art Fleischmann

‘’Bundan önce 2010’da Matech Ford’la birlikte kısa süre GT yapmıştım, yani bilgilerim çok yeterli değildi. Referanslarımın ve kafamdaki köşe hızlarının biraz farklı olduğunu fark ettim! Limitli bir süre içinde köşeleri aşmamayı öğrenmek zorunda kaldım.’’

‘’IMSA yarışları son saatlerde karar verilir, bu yüzden benim hafta sonu görevim sadece stratejiye yardım etmek ve başlangıçta sürmek, liderlikte kalmak ve en son Laurens ve Earl'ün saldırı yapmasına izin vermekti. Dürüst olmak gerekirse, üzerimde çok fazla baskı yoktu. Sadece arabayı yolda tutmam ve öğrenmem gerekiyordu ve açıkçası bu harika bir deneyimdi.’'

WEC’in, COVID-19 salgını nedeniyle Sebring'te sezon açılışını bırakıp, Portimao’da sekiz saatlik bir etkinlik düzenleme kararına atıfta bulunarak, şunları ekledi: "Sebring'in şu anda WEC’te olmamasına üzülüyorum çünkü bilindik bir yerde bu yeni maceraya başlamak harika bir fırsat olurdu.’’

Test seti eksikliği 2021'i zor bir hale getirecek

Aston Martin’in çekilmesiyle, WEC GTE Pro sınıfında sadece dört araba kaldı ve Ferrari Porche’nin tek rakibi konumuna geldi. Jani, sezon öncesi test şansı olmadığı için bu yılın ‘’zorlayıcı bir yıl’’ olmasını beklediğini söyledi.

‘’Bu sene rakip olarak yalnızca Ferrari kaldı, yazık oldu fakat yine de ilginç bir mücadele olacak. Onları yenmek için çok konsantreyiz."

"Arabaların nasıl karşılaştırıldığını tam olarak bilmiyorum ama her yıl yakınlar. İyi bir performans dengesi var, bu yüzden her küçük ayrıntı önemli sayılacak.’'

‘’Benim için Kevin’la partner olmak çok iyi. Öğrenmem gereken bir ölçüt var ve o da paylaşmaya çok açık.’’

‘’Bu tecrübeyi kazanmayı dört gözle bekliyorum, ama yine de bu benim için kolay bir sene olmayacak. Hızlı öğrenmem gereken çok şey olacak, ve görülüyor ki pandemi dolayısıyla çok fazla test yapamayacağım.’’

‘’Geçen sene bile çok fazla süremedim. Sebring’de FP2’de 15 tur sürdüm ve daha sonra direkt olarak sıralama turlarıyla başladım. Her açıdan zorlayıcı bir yıl olacak.’’

‘’Ancak bu iyi bir fırsat çünkü katıldığımdan beri her fabrika Porsche arabasını kullandığımı söyleyebileceğim: 919 Hybrid, FE arabası ve şimdi 911 RSR.

Çeviri: Betim Aker