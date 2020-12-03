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WEC / Son dakika

2021'de WEC'e geçen Jan Magnussen, High Class adına yarışacak

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2021'de WEC'e geçen Jan Magnussen, High Class adına yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Jan Magnussen, 2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda tamamen Danimarkalı pilot kadrosundan oluşacak LMP2 takımı High Class Racing adına yarışacak.

Uzun süre Corvette Racing ile GTE Pro sınıfında mücadele eden Magnussen, geçen sene Bahreyn'de High Class ile LMP2 çaylak testine katılmıştı.

Formula 1 pilotu Kevin Magnussen'in babası olan Jan, son anlaşma ile LMP2 sınıfına geçiş yapacak. High Class Racing'de Magnussen'in takım arkadaşları Anders Fjordbach ve Dennis Andersen olacaklar.

Magnussen, Corvette ile yollarının ayrılmasının ardından tam zamanlı yarışlara ara vermişti. Bu anlaşma ile yeniden tam zamanlı mücadeleye dönüş yapacak.

Magnussen ayrıca 2003'ten sonra Le Mans 24 Saat'e ilk defa prototip araçla katılacak. Magnussen en son Audi R8 ile prototip sınıfında mücadele etmişti.

High Class 2021 Imsa sezonunun açılış yarış olan Rolex 24 Saat yarışına da katılmayı planlıyor ancak henüz bunu tam olarak açıklamadı.

High Class Racing Oreca 07 LMP2: Jan Magnussen, Anders Fjordbach and Dennis Andersen

High Class Racing Oreca 07 LMP2: Jan Magnussen, Anders Fjordbach and Dennis Andersen

Photo by: High Class Racing

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Seri WEC
Pilotlar Jan Magnussen
Editör Jamie Klein

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