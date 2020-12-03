2021'de WEC'e geçen Jan Magnussen, High Class adına yarışacak

Uzun süre Corvette Racing ile GTE Pro sınıfında mücadele eden Magnussen, geçen sene Bahreyn'de High Class ile LMP2 çaylak testine katılmıştı.

Formula 1 pilotu Kevin Magnussen'in babası olan Jan, son anlaşma ile LMP2 sınıfına geçiş yapacak. High Class Racing'de Magnussen'in takım arkadaşları Anders Fjordbach ve Dennis Andersen olacaklar.

Magnussen, Corvette ile yollarının ayrılmasının ardından tam zamanlı yarışlara ara vermişti. Bu anlaşma ile yeniden tam zamanlı mücadeleye dönüş yapacak.

Magnussen ayrıca 2003'ten sonra Le Mans 24 Saat'e ilk defa prototip araçla katılacak. Magnussen en son Audi R8 ile prototip sınıfında mücadele etmişti.

High Class 2021 Imsa sezonunun açılış yarış olan Rolex 24 Saat yarışına da katılmayı planlıyor ancak henüz bunu tam olarak açıklamadı.