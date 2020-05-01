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WEC / Nostalji

İzle: Schumacher'in Mercedes ile Spor Araç Şampiyonası'na girişi

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 May 2020 10:09

Bu içeriğimizde Motorsport.tv’nin zengin Duke Classic Video arşivinden Michael Schumacher’in 1990 Dünya Spor Araç Şampiyonası'nın Dijon'daki ilk yarışını gösteren ücretsiz bir videoya yer vereceğiz.

Schumacher, Silverstone'daki planlanan ilk yarışta Mercedes aracında yaşanan usulsüzlük nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından Fransa yarışı ile seriye giriş yaptı.

Schumacher aracını Karl Wendlinger ve Heinz-Harald Frentzen ile dönüşümlü olarak kullanacaktı. Aracın ana pilotu ise Jochen Mass'tı. Schumacher yarışta aracı devraldığında, hızlı bir şekilde Jaguar'dan Andy Wallace'a tur bindirdi ve lider Mauro Baldi ile daha düşük turbo ayarına rağmen fark kapatıyordu.

Yarışı Baldi'nin ekibi kazanırken  Schumacher'in ekibi 2. oldu. Böylece Schumacher dünya şampiyonası seviyesinde ilk podyumunu alırken Mercedes de 1-2 sonucunu almış oldu.

Schumacher bu aracı 1990'da iki defa daha sürdü. Nürburgring'de 2. olurken Meksika'da 2 tur farkla kazandı.

Bu içerik normalde Motorsport.tv'nin ücretli içeriklerinden birisi ancak koronavirüs pandemisi kapsamında ücretsiz olarak yayınlandı. 750'den fazla benzer içeriğe sahip Duke Videos arşivine Motorsport.tv'den ulaşabilirsiniz.

Duke Arşiv kanalına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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