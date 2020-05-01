İzle: Schumacher'in Mercedes ile Spor Araç Şampiyonası'na girişi

Schumacher, Silverstone'daki planlanan ilk yarışta Mercedes aracında yaşanan usulsüzlük nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından Fransa yarışı ile seriye giriş yaptı.

Schumacher aracını Karl Wendlinger ve Heinz-Harald Frentzen ile dönüşümlü olarak kullanacaktı. Aracın ana pilotu ise Jochen Mass'tı. Schumacher yarışta aracı devraldığında, hızlı bir şekilde Jaguar'dan Andy Wallace'a tur bindirdi ve lider Mauro Baldi ile daha düşük turbo ayarına rağmen fark kapatıyordu.

Yarışı Baldi'nin ekibi kazanırken Schumacher'in ekibi 2. oldu. Böylece Schumacher dünya şampiyonası seviyesinde ilk podyumunu alırken Mercedes de 1-2 sonucunu almış oldu.

Schumacher bu aracı 1990'da iki defa daha sürdü. Nürburgring'de 2. olurken Meksika'da 2 tur farkla kazandı.

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