Isotta, kısa süre içinde pist testlerine başlamayı umuyor

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Michelotto destekli Tipo 6 LMH Competizione'nin gelişimi, aracın üç litrelik çift turbolu HWA V6 motoru ve Williams Advanced Engineering tarafından tedarik edilen bir hibrit sistemle güçlendirilmesinden bu yana tam gaz devam etmekte.

Araç şu anda İtalya'daki otomotiv mühendisliği uzmanı AVL'de dört çeker bir dyno üzerinde test sürecine devam ediyor, aerodinami testleriyse Sauber'in İsviçre'deki rüzgar tünelinde yürütüldü.

Artık gözünü Monza'daki ilk yarışlarına çeviren takım patronu Claudio Berro, "bir ya da iki hafta" içinde pist testleri için hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Autosport'a konuşan Berro, "İster gerçek bir yarış pistinde, ister bir düzlük testinde olsun, aracı ilk kez çalıştırmadan önce işlevselliğin mükemmel olması gerekiyor."

"Kapsamlı bir test programı planlıyoruz ve bunun ardından FIA ile homologasyon sürecine başlayacağız."

"Hedefimiz hala Monza'da [sezonun 9 Temmuz tarihinde gerçekleşecek beşinci yarışı] pistte olmak ve bu hedefi gerçekçi buluyoruz."

"Ancak bu, aracın pistte iyi performans göstermesine ve FIA ile Automobile Club de l'Ouest'in WEC organizatörü başvurumuzu kabul etmesine bağlı."

Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Isotta Fraschini

Isotta ile ortaklık kurarak en üst sınıfa adım atmaya hazırlanan Vector Sport takım patronu Gary Holland ise "Şu ana kadarki gidişata bakılırsa, her şey Monza'da pistte olacağımızı gösteriyor."

"Çok sayıda pistte rezervasyonumuz var veya hazırda bekletiyoruz, böylece araç çalışmaya hazır olduğu anda testlere başlayabileceğiz."

"Bu gerçek bir işbirliği: sadece Isotta ve Michelotto'nun bize bir araç teslim etmesi değil."

"Onlar da bizim gibi projeye kendilerini kaptırmış durumdalar, hatta araç gelişim aşaması boyunca Michelotto'da kalacak çünkü lojistik açıdan bu mantıklı."

Son olarak Berro, Monza'da piste çıkabilmeleri durumunda sezonun kalanında da yer almak istediklerini söyledi; bu da takımın Eylül ayında Fuji, Kasım ayında ise Bahreyn'de yarışabileceği anlamına geliyor.

Sürücü kadrosuysa belirsizliğini korumakta.