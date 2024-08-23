Isotta Fraschini, WEC'in Hypercar sınıfından çekildi ve sezonun kalanında yarışmayacak

Tek bir Tipo 6-Competizione'nin işletilmesinden sorumlu olan Duqueine Takımı ile yaşanan anlaşmazlığın, İtalyan markanın sekiz yarışlık sezonun geri kalanından çekilme yönündeki ani kararının ardındaki temel neden olduğu anlaşılıyor.

Anlaşmazlık mahkemeye taşınacak olsa da, Isotta'nın üst yönetimi dayanıklılık yarış programını durdurmayı ve kaynaklarını pist ve yol otomobili girişimlerine yönlendirmeyi seçti.

Isotta Fraschini Motor Sporları Direktörü ve CEO'su Miguel Valldecabres, "İlk sezonumuzda elde ettiğimiz başarılardan büyük gurur duyuyoruz."

"WEC'de yarışmak bir onur ve inanılmaz bir deneyimdi, Le Mans 24 Saat ise en önemli başarımızdı."

"Bu karar kolay alınmadı, ancak deneyimlerimizi geliştirmemize, markamızın büyümesini ve ürünlerimizin hem yarış hem de Hypercar pazarlarında geliştirilmesini teşvik etmemize olanak tanıyor."

"Büyük hedefleri olan yeni bir üretici olarak, 2024'te WEC'e devam etmemek, kaynaklarımızı korumak ve projemizin devamlılığını sağlamak için stratejik bir zorunluluk."

"Bu zorlu gerilemeye rağmen, bizi gelecekte nelerin beklediği konusunda heyecanlıyız. Yüksek performanslı bir marka olarak yolculuğumuz devam ediyor ve yeni zirvelere ulaşmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle Fotoğraf: Marc Fleury

Isotta'nın 2024'ten sonraki pist geleceği, WEC'in gelecek sezondan itibaren üreticilerin iki araçla yarışmasını zorunlu kılmasıyla birlikte gizemini koruyor. Eğer bir çözüme ulaşılamazsa, Isotta'nın griddeki yerinin müşteri araçları kullanan özel bir takıma geçmesi muhtemel.

"Isotta Fraschini sponsorlara, sürücülere, ortaklara ve taraftarlara bu açılış sezonu boyunca verdikleri kesintisiz destek için teşekkür ediyor."

"Şirket ayrıca WEC ve Automobile Club de l'Ouest'e destekleri için teşekkür ediyor ve yakın gelecekte olası bir geri dönüşü umuyor."

Isotta'nın erken ayrılışının ardından Hypercar gridinde yılın geri kalanı için 18 araç kaldı.