Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak

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Isotta Fraschini Hypercar, 28 Şubat 2023 Salı günü öğleden sonra Milano'da tanıtılacak.

Bu yıl, Michelotto ile işbirliği yaparak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasında yarışmayı hedefleyen, Lombardiyalı üretici tarafından yayınlanan kısa ve net bildiride "Bir efsanenin dönüşü" ifadesi yer alıyor.

Duyuru fotoğrafı oldukça dikkat çekti; Indianapolis'te yarışan 1913 Tipo IM, bayrağı 2023 Tipo 6 LMH-Competizione'ye devretmeye hazır görünüyor.

Motorsport.com tarafından edinilen bilgiye göre, aracın görünümü Ekim ayından bu yana dolaşımda olan tanıtım görsellerinde gördüğümüz pastel mavi renginde olmayacak.

Tipo 6 LMH-C'nin gelişim sürecinde yer alacak ve aracı test edecek sürücülerin kimler olacağı ise şimdilik belirsiz.

Takım, Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışında ya da Temmuz ayındaki Monza'da yapılacak bir sonraki yarışın gridinde yer almak için bu testleri başarıyla tamamlamak istiyor.

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