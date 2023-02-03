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Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak

2023'te ilk kez piste çıkmayı hedefleyen Tipo 6 LMH-C, 28 Şubat Salı günü saat 17:00'de tanıtılacak.

Francesco Corghi
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak
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Isotta Fraschini Hypercar, 28 Şubat 2023 Salı günü öğleden sonra Milano'da tanıtılacak.

Bu yıl, Michelotto ile işbirliği yaparak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasında yarışmayı hedefleyen,  Lombardiyalı üretici tarafından yayınlanan kısa ve net bildiride "Bir efsanenin dönüşü" ifadesi yer alıyor.

Duyuru fotoğrafı oldukça dikkat çekti; Indianapolis'te yarışan 1913 Tipo IM, bayrağı 2023 Tipo 6 LMH-Competizione'ye devretmeye hazır görünüyor.

 

 

Motorsport.com tarafından edinilen bilgiye göre, aracın görünümü Ekim ayından bu yana dolaşımda olan tanıtım görsellerinde gördüğümüz pastel mavi renginde olmayacak.

Tipo 6 LMH-C'nin gelişim sürecinde yer alacak ve aracı test edecek sürücülerin kimler olacağı ise şimdilik belirsiz.

Takım, Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışında ya da Temmuz ayındaki Monza'da yapılacak bir sonraki yarışın gridinde yer almak için bu testleri başarıyla tamamlamak istiyor.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C
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Fotoğraf: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C
2/7

Fotoğraf: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C
3/7

Fotoğraf: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C
4/7

Fotoğraf: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Hypercar
Isotta Fraschini Hypercar
5/7

Fotoğraf: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini LMH
Isotta Fraschini LMH
6/7

Fotoğraf: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini LMH
Isotta Fraschini LMH
7/7

Fotoğraf: Isotta Fraschini

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