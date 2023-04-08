Isotta Fraschini Hypercar piste çıkmaya hazırlanıyor

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Isotta'nın Tipo 6 LMH Competizione modeli 11-12 Nisan tarihlerinde iki gün boyunca Roma yakınlarındaki Vallelunga pistinde denenecek.

Sürüş, Tipo 6'nın tasarım ve geliştirilmesine öncülük eden Michelotto Engineering organizasyonunda test sürücüsü olan Maurizio Mediani tarafından üstlenilecek.

SMP Racing'in BR01 Nissan motorlu LMP2 aracını 2016 WEC'de kullanan 54 yaşındaki İtalyan, Isotta LMH'deki simülatör programına zaten katılmıştı.

Isotta motor sporları patronu Claudio Berro Autosport'a şunları söyledi: "Her şey plana uygun gidiyor, dört tekerden çekişli dyno'da iki hafta ve rüzgar tünelinde biraz zaman geçirdikten sonra piste çıkmaya hazırız."

"Aracı Maurizio kullanacak çünkü araçta mühendisler ve teknisyenlerle birlikte çalışmış birinin olması önemli."

"Pistte her şeyi kalibre edeceğiz ve ardından muhtemelen son kontroller için dyno ve rüzgar tüneline geri döneceğiz, sonra test programımıza başlayabiliriz."

Berro, Isotta'nın aerodinamik özelliklerinin bu ay içinde düzlük hızı testleriyle daha da doğrulanmasının ardından, bu testlerin Mayıs ayında başlayacağını açıkladı.

Berro, "Mayıs ayında iki ya da üç test yapmayı bekleyebiliriz."

Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH Photo by: Isotta Fraschini

Berro, testleri kimin üstleneceği ve ardından WEC'de araçta kimin olacağı konusunda henüz karar verilmediğini vurguladı.

Formula 1 yarış galibi Pastor Maldonado'nun geçen ay Isotta'nın Milano'daki merkezine yaptığı ziyaretin ardından kısa vadede eski Williams ve Lotus pilotunun programın bir parçası olma ihtimalini reddetti.

Berro, 2018/2019 WEC'de DragonSpeed takımı için LMP2'de yarışan Venezuelalı pilotun Isotta'yı 'meraktan' ziyaret ettiğini açıkladı.

Berro, "Bu araçla yarışması ne onun ne de bizim planlarımızda var ama belki ileride bir test yapabilir, neden olmasın?" dedi.

Berro'ya göre Isotta, 9 Temmuz'da Monza 6 Saat'te İngiliz Vector Sport ekibiyle LMH'ye ilk yarış deneyimini yaşatma yolunda ilerliyor.

Araç Tipo 6 çarpışma testini geçti, FIA ve Automobile Club de l'Ouest ile homologasyon süreci devam ediyor.

Isotta, tam sezon katılımı reddedildikten sonra bu yıl WEC'e katılırsa puansız olarak yarışacak.