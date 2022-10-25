Isotta Fraschini, Hypercar ile 2023'te WEC'e girmeyi hedefliyor

Haberi dinle

Dünya Savaşı'ndan önce lüks otomobil üretimi yapan bu efsanevi markanın sahipleri, yıllardır Ferrari'nin GT yarışlarındaki partneri konumunda yer alan Michelotto ile ortak bir proje geliştiriyor.

Gelecek yılın Şubat ayında Isotta Fraschini'nin hibrit aracına dair ilk testlerin yapılması bekleniyor. İlk yarışına Spa-Francorchamps 6 Saat'te çıkması planlanan bu araç, bir buçuk ay sonra da Le Mans 24 Saat'e de katılacak.

WEC programı ve Le Mans'a katılım, 1940'ların sonlarından bu yana aktif olmayan markaya yeni bir soluk getirecek.

Isotta Fraschini tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Dünyanın en ünlü dayanıklılık yarışının 2023 versiyonu, bu etkinliğin yüzüncü yılı olacak ve rekor sayıda araç zafer hedefleyecek."

"Uluslararası yarışlara dönüş için bundan daha zor bir mücadele olamazdı. Fakat Isotta Fraschini bu mücadeleden çekinmeyecek."

LMH aracını, orta vadede WEC aracı temel alarak geliştirilen iki koltuklu bir hiper araç da dahil olmak üzere bir dizi yol otomobili takip edecek.

Araç, üç litrelik V6 turbo motordan güç alacak ve ön aksta hibrit sistem bulunacak. WEC'e katılım, FIA ve ACO'nun bu katılımı onaylayıp onaylamamasına bağlı olacak.

Önümüzdeki yıl WEC'in katılımcı sayısı hızla artacak. İki Toyota, iki Peugeot, iki Ferrari, üç Porsche ve bir Cadillac'ın katılımı şimdiden kesinleşmiş durumda.

Buna bir Glickenhaus aracı, bir müşteri Porsche'si, Le Mans için bir veya iki Cadillac ve büyük olasılıkla ByKolles'in aracı katılabilir.

Isotta Fraschini'nin aracını hangi takımın kullanacağı ve hangi sürücülerin bu aracı süreceği henüz kesin değil.