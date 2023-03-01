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Isotta Fraschini, 2023 WEC sezonu için yeni Le Mans Hypercar'ını tanıttı

Efsanevi İtalyan markası Isotta Fraschini, bu yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışacak olan Le Mans Hypercar aracını tanıttı.

Kemal Şengül
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Isotta Fraschini, 2023 WEC sezonu için yeni Le Mans Hypercar'ını tanıttı
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Salı günü yeni Isotta Frashini Tipo 6 Competizione aracı, Milano Otomobil Kulübü'nde resmen tanıtıldı.

Klasik otomobil markasının hedefi aracı Şubat ayı sonuna kadar bitirmekti ve bu hedefe ulaşmış durumdalar.

Isotta'nın motor sporları direktörü Claudio Berro, "Isotta Faschini'nin geri döneceğini ve bunu bir yarış aracıyla yapacağını duyurmamızın üzerinden dört ay geçti."

Tipo 6 LMH Competizione

Tipo 6 LMH Competizione

Fotoğraf: Isotta Fraschini

"Bu araç, Tipo 6 Competizione LMH'nin gerçek konfigürasyonu. Aracın FIA tarafından homologe edilmesinin ardından bu yıl WEC'te yarışma niyetimiz hâlâ devam ediyor."

"Bu süreçte, Vector Sport ile en hazır hale gelmek için kilometrelerce yol kat edeceğiz." dedi.

Berro bu yılın başlarında Motorsport.com'a yaptığı açıklamada yeni Hypercar'ı Temmuz başında Monza'daki WEC yarışında piste çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Yeni LMH'nin kalbinde, Alman HWA Engineering tarafından geliştirilen 3.0 litrelik çift turbolu V6 motor yer alıyor.

Tipo 6 LMH Competizione

Tipo 6 LMH Competizione

Fotoğraf: Isotta Fraschini

Ön aks hibrit sistemi Bosch tarafından tedarik ediliyor. Aerodinamik parçalar, Williams Formula 1 takımının rüzgar tünelinde geliştirildi. Şasi ve karoser ARS Technologies tarafından yapıldı.

Competizione, Tipo 6'nın üç versiyonundan biri olacak. Ayrıca pist günleri için Pista ve yol otomobili için Strada versiyonu hazırlanacak.

İstemeleri halinde müşteriler için özel versiyonlar da olacak.

Isotta önümüzdeki beş yıl içinde 50 adet Tipo 6 üretmeyi planlıyor, ayrıca 2026'da üretilmesi planlanan iki koltuklu yeni bir spor otomobil de geliştiriyor.

Isotta Fraschini logo
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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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Fotoğraf: Francesco Corghi

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