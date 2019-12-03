Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Interlagos ayağı iptal edildi ve yerine Austin geldi.
WEC CEO’su Gerard Neveu, geçtiğimiz ayki Şanghay yarışında serinin 2020 Şubat’ta Brezilya’ya planlanan dönüşünün, yarışın organizatörü N/Duduch Motorsports’un yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle şüphe altında olduğunu açıklamıştı.
Austin, olası bir yer değişikliğinde Interlagos’un yerini alacak olan pist olarak seçilmişti. Yapılan açıklama ile birlikte de 2019/20 sezonunun beşinci ayağına Austin’in ev sahipliği yapacağı açıklandı. Böylece Mart ayındaki Sebring 1000 mil ile beraber Amerika’da iki ayak gerçekleştirilmiş olacak.
6 saatlik Austin ayağı, NFL Super Bowl ile çakışmayı önlemek için orijinal tarihten iki hafta sonra 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek.
WEC’den yapılan açıklamada, N/Duduch’un “sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getiremediğini” ve serinin “başka bir pist bulmaktan başka bir alternatifi olmadığı” açıklandı.
WEC, Austin’e son olarak 2017’de gitmişti. Pist, 2018/19 süper sezonu için takvimin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak takvimden çıkarılmıştı.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|Interlagos Biletler
|Editör
|Jamie Klein
Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi
WEC Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
- WEC
- Formula 1
- MotoGP
- WRC
- World SUPERBIKE
- Formula E
Sağlayan