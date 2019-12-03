Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Interlagos / Son dakika

Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi

Biletler
paylaşım
yorumlar
Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Ara 2019 16:10

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Interlagos ayağı iptal edildi ve yerine Austin geldi.

WEC CEO’su Gerard Neveu, geçtiğimiz ayki Şanghay yarışında serinin 2020 Şubat’ta Brezilya’ya planlanan dönüşünün, yarışın organizatörü N/Duduch Motorsports’un yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle şüphe altında olduğunu açıklamıştı.

Austin, olası bir yer değişikliğinde Interlagos’un yerini alacak olan pist olarak seçilmişti. Yapılan açıklama ile birlikte de 2019/20 sezonunun beşinci ayağına Austin’in ev sahipliği yapacağı açıklandı. Böylece Mart ayındaki Sebring 1000 mil ile beraber Amerika’da iki ayak gerçekleştirilmiş olacak.

6 saatlik Austin ayağı, NFL Super Bowl ile çakışmayı önlemek için orijinal tarihten iki hafta sonra 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

WEC’den yapılan açıklamada, N/Duduch’un “sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getiremediğini” ve serinin “başka bir pist bulmaktan başka bir alternatifi olmadığı” açıklandı.

WEC, Austin’e son olarak 2017’de gitmişti. Pist, 2018/19 süper sezonu için takvimin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak takvimden çıkarılmıştı.

Sonraki haber
BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor

Önceki haber

BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Interlagos Biletler
Editör Jamie Klein

WEC Sıradaki seans

Bahreyn

Bahreyn

12 Ara - 14 Ara
FP1 Başlangıç:
8 gün

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor

56dk
2
Formula 1

Ocon: "Her geçen tur limitleri buldum"

23dk
3
Formula 1

Ferrari'ye geçişi yalanlayan Wolff: "Hamilton'ın ayrılma ihtimali %25"

4
Formula 1

Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu

1s
5
Formula 1

Binotto: "Ferrari yakıtı 2019'da en az 10 kez ölçüldü"

Son Videolar

Aston Martin Valkyrie prototip testi 00:38
WEC

Aston Martin Valkyrie prototip testi

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor 01:46
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti 03:19
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor 00:37
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor

Son Haberler

Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi
WEC

Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi

BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor
WEC

BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor

Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer
WEC

Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer

Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!
WEC

Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!

WEC’in Interlagos’a dönüşü şüphe altında
WEC

WEC’in Interlagos’a dönüşü şüphe altında

Program

WEC
  • WEC
  • Formula 1
  • MotoGP
  • WRC
  • World SUPERBIKE
  • Formula E
Biletler
Sağlayan
12 Ara
Biletler
30 Oca
Biletler
18 Mar
Biletler
23 Nis
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.