Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi

WEC CEO’su Gerard Neveu, geçtiğimiz ayki Şanghay yarışında serinin 2020 Şubat’ta Brezilya’ya planlanan dönüşünün, yarışın organizatörü N/Duduch Motorsports’un yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle şüphe altında olduğunu açıklamıştı.

Austin, olası bir yer değişikliğinde Interlagos’un yerini alacak olan pist olarak seçilmişti. Yapılan açıklama ile birlikte de 2019/20 sezonunun beşinci ayağına Austin’in ev sahipliği yapacağı açıklandı. Böylece Mart ayındaki Sebring 1000 mil ile beraber Amerika’da iki ayak gerçekleştirilmiş olacak.

6 saatlik Austin ayağı, NFL Super Bowl ile çakışmayı önlemek için orijinal tarihten iki hafta sonra 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

WEC’den yapılan açıklamada, N/Duduch’un “sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getiremediğini” ve serinin “başka bir pist bulmaktan başka bir alternatifi olmadığı” açıklandı.

WEC, Austin’e son olarak 2017’de gitmişti. Pist, 2018/19 süper sezonu için takvimin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak takvimden çıkarılmıştı.