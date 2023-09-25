Honda, yeni motor sporları yapısıyla WEC/Le Mans'a giriş yapabilir

Kaliforniya Santa Clarita merkezli American Honda Motor Co'nun motor sporları kolu Honda Performance Development, Japon Honda Racing Corporation'a katılarak HRC US adını alacak.

Amaç, Honda'nın 2026'da Aston Martin ile birlikte Formula 1'e yeniden girmesiyle birlikte HRC'nin tek bir küresel kuruluş olarak birleşik uzmanlığa sahip olması. Şu anda Amerika'da düzenlenen üç F1 yarışıyla - Austin, Miami ve Las Vegas'ta - yeniden markalaşan HRC US, 2026'dan itibaren F1 güç ünitesi geliştirme ve yarış desteğinde de yer alacak.

HPD, 1993 yılında IndyCar Serisi için motor üretmek üzere kuruldu ve Indy 500'deki 15 zafer de dahil olmak üzere 510 yarışta 280 yarış galibiyeti elde etti.

Son yıllarda faaliyetlerini IMSA SportsCar Şampiyonası rekabetini de kapsayacak şekilde genişleterek 2018'den bu yana üç IMSA üretici, sürücü ve takım şampiyonluğu ve Daytona 24 Saat'te art arda üç zafer elde etti.

Japonya'da HRC ile yapılan işbirliği, HPD'nin IMSA'da GTP sınıfında yarışan Acura ARX-06 programının bir Honda veya Acura WEC ve Le Mans projesi olma yolunda daha sorunsuz bir yol izleyeceği anlamına geliyor.

HRC Japonya Başkanı Koji Watanabe, "Amacımız HRC markasını büyütmek ve yarış faaliyetlerimizin başarısını sürdürmek. Honda motor sporlarını küresel olarak tek bir yarış organizasyonu olarak birleştirmenin bunu başarmaya yardımcı olacağına inanıyoruz."

"ABD ve Japonya'daki yarış mühendislerimiz birlikte daha güçlü olacaklar ve ABD'li ortaklarımızı HRC ekibine davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Koji Watanabe, HRC Racing ve David Salters, HRC ABD Fotoğraf: Honda

HRC ABD'de aynı görevi üstlenecek olan HPD Başkanı David Salters ise şunları ekledi: "Honda'nın yarış mirası benzersizdir ve son 30 yılda HPD'nin yetenekli kadın ve erkekleri ABD'deki bu başarıya katkıda bulundu."

"HRC Japonya'daki dostlarımız ve meslektaşlarımızla güçlerimizi birleştirmekten ve Honda Racing'i küresel bir yarış organizasyonu olarak temsil etmekten heyecan ve gurur duyuyoruz."

"Hızla değişen küresel motor sporları sahnesinde rekabet edebilmek için çalışanlarımızı ve teknolojimizi geliştirirken, ABD motor sporları faaliyetlerinde kendimize meydan okumaya devam edeceğiz." dedi.

27-28 Ocak'taki 2024 Daytona 24 Saat, yeni HRC US için açılış yarışı olacak ve Acura ARX-06 LMDh'ler HRC logolarını amblemlerinin bir parçası olarak kullanacak.

Ancak otomobilin dünya çapında WEC'de ve Le Mans'ta yarıştırılma potansiyeli uzun zamandır konuşulan bir konuydu.

Salters, "Her zaman çok açık olduk - WEC'e bakmamız gerekiyor. Ekibimizin, [şasi ortağı] ORECA'nın ve yarış ekiplerimizin harika bir iş çıkardığı harika bir ARX-06'mız var. Bu yüzden ona vurulduk ve WEC'e gitmeye uygun."

"Her zaman iş, marka ve pazarlama açısından mantıklı olması gerektiğini söyledik. Benim için çok daha önemlisi, rekabetçi bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Yarışlara, rekabetçi olmamak için gitmiyoruz - bu çok zor!"

"Artık bunları değerlendirmek için daha resmi bir ortam var, çünkü hepimiz küresel motor sporlarına bakıyoruz, ancak sınır koşulları hâlâ aynı ve bunun mantıklı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor ve şirketimiz ve çalışanlarımız için neyin mantıklı olduğunu görmek için durum tespiti yapacağız." dedi.

Salters, WEC rekabetine geçiş için bir zaman dilimi konusunda, 2024'te bir programdan söz edilmesini reddetti ve şunları söyledi: "Henüz ana hatları belirlenmedi, bu nedenle gelecekte nereye gideceğimiz konusunda neyin mantıklı olduğunu görmek için sürekli olarak bu konular üzerinde çalışıyoruz."

"Gelecek stratejilerine bakıyoruz ve şu anda kesin bir zaman çizelgemiz yok, ancak bunu ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz."