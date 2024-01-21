Honda, Formula 1 projesi için WEC'ten vazgeçebilir
HRC USA Başkanı David Salters, Honda'nın Formula 1 projesi için WEC'ten vazgeçebileceğini söylüyor.
Honda Racing Corporation'ın (HRC) Amerikan ayağı, Formula 1 için hibrit güç ünitesi gelişimine dahil oldular.
Bundan dolayı da mevcut projeleri tekrar gözden geçiriyorlar.
Halihazırda Acura ARX-06 hiper aracıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonasına katılmayı planlayan Japon üretici, WTR Andretti takımı ile yakından çalışıyor ve IMSA serisinin ilk ayağı olan Daytona 24 Saat için iki LMDh sınıfı araç hazırladı.
Fakat Japon şirketin, 2026 için yeni bir F1 güç ünitesi hazırlaması gerekiyor ve bu kapsamda Kaliforniya merkezli mühendisler, bu konuda çalışmaya başladılar bile.
HRC USA Başkanı David Salters Sportscar365'e verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Artık Formula 1'deyiz ve buna gereken özeni göstermeliyiz."
"Her şeyin dikkatle analiz edilmesi gerekiyor. Organizasyonumuzun güçlerini birleştiriyoruz ve bu çok mantıklı ve önemli bir adım."
"Şirketimiz öncelikle Kuzey Amerika bölümünden, Honda ve Acura'nın Amerika bölümünden sorumlu. Ancak şimdi daha fazla fırsat elde ediyoruz."
"İhtiyaç duyulması halinde yetenekli çalışanlarımızdan bazıları Formula 1'de görev alanlara yardımcı olabilir. Zaten bu sürece biraz da olsa dahil oluyoruz ama giderek daha fazla iş olabilir."
"WEC gündeme gelirse, o zaman onunla da ilgilenme yetkisine sahip oluruz, bu da global çapta çalışmalar yapabileceğimiz anlamına gelir."
"Sürekli değerlendiriyoruz. Geleceği tahmin etmenin oldukça zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakalım nereye varacağız."
“Ancak 1 numaralı sorumluluk burada Acura için iyi bir iş çıkarmak. Şu sıralar en çok odaklandığım şey bu."
"Sonra tüm bunlara bakacağız ve hem Honda hem de Acura için neyin anlamlı olduğuna bakacağız."
Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda logo
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