Hartley, diğer Toyota'ya göre çok daha hızlı olmalarına şaşırmış

Haberi dinle

Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa, her iki Toyota GR010 Hybrid'in de rakiplerine fark attığı Fuji'de günde sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Toyota'nın sakin geçen bir yarışta sınıfındaki rakipleri Alpine ve Peugeot'ya üstünlük sağlaması pek şaşırtıcı olmasa da, Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'den oluşan #7 Toyota'nın geride kalması şaşırtıcıydı; Yarışın sonunda iki araç arasındaki fark 1 dakika 8 saniyeydi, ancak #7 Toyota kayda değer bir gecikme veya olay yaşamadı.

Yarışın orta bölümünde #8 Toyota'nın direksiyonuna geçen Hartley, iki araç arasındaki performans farkını diğer ekibe göre sıcak hava koşullarına daha iyi uyum sağlamalarına bağlıyor.

Yeni Zelandalı pilot, "Pist sıcaklıklarının hafta sonunun geri kalanından çok daha yüksek olduğunu gördüğümüz için 7 numaralı araca farklı bir ayar yaptık -açıkçası işe yaradı."

"Yarışın en sıcak bölümünde sürdüm ve diğer araca göre büyük bir avantaj elde ettim. Her şey yolunda gidiyordu; açabildiğim fark beni gerçekten şaşırttı."

"Her şeyin yolunda gittiği yarışlardan biriydi. Bugün takım olarak çok güçlüydük ve daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum."

#7 Toyota, Kobayashi'nin ellerinde pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk bölümünü lider götürdü, ancak ikinci saatte #8 Toyota'nın daha hızlı olduğu anlaşılınca Japon sürücüye Buemi'nin geçmesine izin vermesi için takım emri geldi.

İkinci saatin sonunda iki Toyota arasındaki fark sadece altı saniyeydi, ancak Hartley son bölümde aracı Hirakawa'ya devrettiğinde fark 38 saniyeye çıkmıştı bile.

Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik direktörü Pascal Vasselon, üreticinin iki aracı arasındaki hız farkının "kesinlikle olağandışı" olduğunu kabul etti.

Vasselon "7 numaralı araçta bir denge sorunu vardı. Yarış boyunca test ettiğimiz lastikleri hava koşullarında kullandık, bu yüzden hata yapmak kolay oldu."

"#7 Toyota'nın ayarının optimumun altında olduğunu düşünüyorum. Takım içinde #8 numaralı araçta [koşullar için] daha iyi bir ayar beklentisi vardı."

"Araçlar arasındaki fark, yarışın testlerden çok farklı koşullarda gerçekleşmesi ve yarış sonuçlarını bir şekilde tahmin etmek zorunda kalmanızla açıklanabilir."