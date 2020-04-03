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WEC / Son dakika

Güncel 2020 takvimini açıklayan WEC, 2021 için kış takvimi formatını rafa kaldırdı

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Güncel 2020 takvimini açıklayan WEC, 2021 için kış takvimi formatını rafa kaldırdı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Nis 2020 14:55

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, 2019/20 sezonunun geri kalanı için güncellenmiş takvimi yayınladı ve bir sonraki sezonun 2021'in Mart ayından önce başlamayacağını açıkladı.

Automobile Club de l'Ouest, 2020 Le Mans 24 Saat yarışını Eylül ayına aldığını açıklamasının ardından Spa 24 Saat için de yeni bir tarih belirledi.

Buna göre Spa yarışı 15 Ağutos'ta yapılacak.

19-20 Eylül'de Le Mans yarışı gerçekleşecek ve sezon 21 Kasım'da Bahreyn'de son bulacak.

2020/21 sezonun Mart 2021'e kadar başlamaması kararıyla, Eylül ve Kasım ayları için için planlanan Silverstone ile Fuji yarışları kaldırıldı.

Ayrıca Şubat ayındaki Kyalami yarışı da bu değişiklikten etkilenecek.

WEC patronu Gerard Neveu, "Küresel sağlık krizinin gelişimi, bize çok az seçenek bıraktı. Yazdan önce uluslararası bir motor sporları etkinliği düzenlememiz imkansız. Bu nedenle takvimi aynı sayıda tutarak yeniden düzenledik."

"Ama önümüzdeki sezon bazı büyük değişikliklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Çünkü kaçınılmaz olarak gelecek olan ekonomik zorluklar da dahil olmak üzere pek çok parametreyi dahil etmemiz gerekiyor."

"Şimdilik en büyük endişemiz, insanların sağlığı ve umarım herkes önümüzdeki haftalarda hem kendilerine hem de sevdiklerine iyi bakarlar." dedi.

Le Mans'ın başlama saati de yerel saatle 16:00'dan 14:30'a kaydırıldı.

2019/20 WEC takvimi:

Tarih Pist Mesafe
1 Eylül 2019 United Kingdom Silverstone 4 saat
6 Ekim 2019 Japan Fuji 6 saat
10 Kasım 2019 China Shanghai 4 saat
14 Aralık 2019  Bahrain 8 saat
23 Şubat  2020 United States COTA  6 saat
15 Ağustos 2020  Spa 6 saat
19-20 Eylül 2020  Le Mans 24 saat
21 Kasım 2020  Bahrain 8 saat
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