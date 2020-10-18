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WEC / Son dakika

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!

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Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!
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Romain Grosjean, hiper araç programı ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na dönecek olan Peugeot'ya geçebileceğini işaret etti.

Grosjean, Haas'ın gelecek seneki pilot kadrosu için çok sayıda pilotu değerlendirmesi nedeniyle Formula 1'de pek uzun vadeli geleceğe sahip olmayabilir.

2016'dan beri Haas adına yarışan Grosjean'ın anlaşması sene sonunda bitiyor ve takım onunla devam etmeyecek gibi görünüyor. Grosjean, daha önceki açıklamalarında Formula 1 dışında fırsatlara açık olduğunu dile getirmiş, WEC ya da Formula E'de yarışabileceğini söylemişti.

2022'de hiper araç ile WEC'e dönecek olan Peugeot, Grosjean'ın Formula 1 dışında aradığı proje olabilir.

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Motorsport.com'a konuşan Grosjean, "Fransız bir üreticinin dünyanın en harika yarışlarından birisine katılıyor olması tabii ki güzel bir proje."

"Umarım hiper araç ile orada çok sayıda üretici yer alır ve dayanıklılık şampiyonası altın dönemini yaşar."

"Toyota harika iş çıkarıyor ancak gerçekçi olalım. Günümüzde Le Mans 24 Saat yarışında galibiyet için iki kardeş aracın yarışıyor olması pek heyecan verici değil."

"Peugeot dönüyor. Toyota orada. Umarım diğer üreticiler de katılır ve orası bir kez daha sonucu 5 dk kalsa bile asla tahmin edilemeyen heyecan verici bir yarış olur." dedi.

 

Grosjean, Peugeot'nun pilot kadrosunu belirlemeden önce daha yapacak çok işi olduğunu ancak gelecekte bu proje için görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Grosjean, "Zamanı geldiğinde bağlantı kuracağız çünkü gelecek için bu projeyle gerçekten ilgileniyorum." dedi.

Grosjean, 2009 sonunda Renault'nun F1 takımından gönderilmesinin ardından 2010'da Matech Competition ile Le Mans'da yarıştı ve GT1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Haas henüz pilot kadrosunu açıklamasa da Grosjean takımda ve F1'de kalma konusunda umutlu olmadığını yineledi.

Grosjean, "Bence matematik oldukça kolay bir şey. Geride çok fazla koltuk kalmadı."

"Bu açıdan, daha az spekülasyon oluyor. Bu yüzden F1 dışında diğer seçeneklerde gerçekten çekici bir şey olup olmadığına bakıyorum."

"Yakında herkes ne olacağını öğrenecek. Böylece daha fazla geleceğe yönelik soruları cevaplamak zorunda kalmayacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , WEC
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Abdullah Çelik

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