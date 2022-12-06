Grosjean Lamborghini'nin fabrika pilotu oldu, 2024'te LMDh'de yarışacak

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Formula 1'de 179 startı bulunan tecrübeli pilot, gelecek yıl İtalyan üreticinin bünyesindeki isimlere katılacak ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nda yarışacak aracın geliştirilmesinde önemli bir rol oynamanın yanı sıra, Iron Lynx fabrika takımıyla bir dizi GT yarışına katılacak.

LMDh testleri yapacak ve 2023 yılında Iron Lynx Lamborghini Huracan GTE EVO2'nin direksiyonuna geçecek olan Grosjean, aynı zamanda Andretti Autosport ile IndyCar'da bir sezon daha geçirecek.

Mirko Bortolotti ve Andrea Caldarelli'den sonra Lambo LMDh programı için onaylanan üçüncü sürücü olan Grosjean, 2024 yılında LMDh'de yarış koltuğuna geçecek.

Grosjean, Lamborghini Iron Lynx ile ilk yarışına gelecek ayki Daytona 24 Saat IMSA serisinin açılışında GT Daytona Pro sınıfında çıkacak. Ayrıca Road Atlanta'daki Sebring 12 Saat ve Petit Le Mans yarışlarına katılması bekleniyor.

Lamborghini, şu ana kadar Grosjean'ın LMDh aracıyla sadece WEC ve IMSA'nın birisinde mi yoksa her ikisinde mi yarışacağını açıklamadı.

Grosjean Autosport'a şunları söyledi: "Dayanıklılık yarışlarına bu kadar çok üreticinin katıldığı böyle bir dönemde Lamborghini'yi temsil etmek benim için inanılmaz bir şey."

"Lamborghini ile anlaşmamı sağlayan görüşmeler çok hızlı gerçekleşti: Giorgio Sanna [Lamborghini Squadra Corse Başkanı] ile bir telefon görüşmesi yaptık, iki ya da üç kez mailleştik ve her konuda anlaştık."

"Lamborghini böylesine başarılı bir marka olduğu için umarım gelecekte iyi işler yapabiliriz."

Sanna ise Grosjean'ı "çeşitli kategorilerde büyük deneyim sahibi bir pilot" olarak yorumladı.

Lamborghini LMDh Prototype Photo by: Lamborghini S.p.A.

Sanna, "Grosjean, GT3 programımıza ama daha da önemlisi LMDh aracımızın gelişimine büyük değer katacak." dedi.

Grosjean, Kuzey Amerika'daki GT programının 2024'te LMDh ile yarışmaya hazırlanmasına yardımcı olacağını da ekledi.

Grosjean, "Huracan ile deneyim kazanmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dayanıklılık yarışlarını anlamak bana yardımcı olacak."

"Le Mans'ı biliyorum, Spa'yı biliyorum ama Daytona, Sebring ve Petit Le Mans'ı bilmiyorum."

"Bu şekilde başlamak, takımla ve takım arkadaşlarımla ilişki kurmak için önemli olacak." dedi.

Ligier Automotive ile birlikte geliştirilen Lamborghini LMDh, ilk yarışına önümüzdeki ilkbahar aylarında çıkacak.