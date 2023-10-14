Grosjean, Lamborghini SC63 LMDh ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Grosjean, gelecek yıldan itibaren Iron Lynx takımının elinde Lamborghini'nin hem Dünya Dayanıklılık Şampiyonası hem de IMSA SportsCar Şampiyonası'ndaki umutlarını taşıyacak olan hibrid prototipi bu hafta üç gün boyunca İspanya'nın güneyindeki Almeria pistinde kullandı.

Andrea Caldarelli'nin de katıldığı test, Ligier Automotive ile birlikte geliştirilen SC63'ün Paul Ricard'daki testlerde büyük hasar gören ilk şasisinden bu yana yapılan ilk önemli çalışma oldu.

Iron Lynx takım patronu Andrea Piccini tarafından, Mirko Bortolotti'nin Ağustos ayının üçüncü haftasında Fransız pistindeki ikinci tam test sırasında kaza yapmasından bu yana araç için 'ilk uygun test' olarak tanımlandı.

Ricard'daki kaza Lamborghini'nin geliştirme programının geçici olarak durmasına ve Eylül başında Spa-Francorchamps'ta yapılacak testin iptal edilmesine neden oldu.

Piccini kazanın SC63'ün geliştirilmesi üzerindeki etkisini küçümseyerek 'İtalya'daki daha küçük pistlerde bazı pist içi çalışmalar' yapıldığına işaret etti ancak bunların kapsamı veya zamanlaması hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Autosport'a verdiği demeçte Piccini, "Motor yarışlarında böyle şeyler olur; bununla başa çıkar ve yolunuza devam edersiniz."

"ABD ve Avrupa arasında planladıklarımız arasında programımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık."

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Kendisine gelişimin programın gerisinde kalmasından endişe duyup duymadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Böylesine büyük ve karmaşık bir programda her zaman endişeler vardır."

"Açıkçası zaman kaybetmemek daha iyi olurdu, ancak yine de programımıza uyabileceğimizi düşünüyorum."

Piccini 'çok yakında' ABD'de testlere başlanacağını belirtti ve ABD programına paralel olarak Avrupa'da da testlerin devam etmesinin muhtemel olduğunu öne sürdü.

"Planımız var, ancak dünyanın iki tarafında homologasyonunu yapmak kolay bir süreç değil."

Piccini, Almeria'da karbon siyahıyla yarışan aracın yeni bir şasi olduğunu doğruladı.

Ancak bunun kazadan önce üretilmekte olan bir şasi olduğunu ve Ricard'da karbon siyahıyla yarışan bir aracın doğrudan yerine geçmediğini vurguladı.

Araç Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Grosjean ve Caldarelli'nin ellerinde yaklaşık 2000 km'yi tamamladı.

Romain Grosjean, Lamborghini Iron Lynx, Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Lamborghini SC63, ay ortasında Imola'da testlere başlamadan önce Ağustos başında Vallelunga'da bir deneme sürüşüne tabi tutuldu.

Caldarelli, Bortolotti ve Daniil Kvyat aracı Imola'da iki gün boyunca kullandılar.

Lamborghini'nin ilk yarışı Mart ayının başında Katar'da düzenlenecek olan 2024 WEC'in açılış turu olacak.

Kuzey Amerika serisinin Michelin sponsorluğundaki Endurance Cup turlarına yönelik çalışmaların bir parçası olarak Ocak ayında IMSA sezon açılışında Daytona 24 Saat'e katılmayı planlamamıştı.