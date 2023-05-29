Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak!
2023 Le Mans 24 Saat'te gözler sadece Hypercar düellosunda olmayacak, nitekim özel bir proje kapsamında piste çıkmaya hazırlanan NASCAR aracı dikkati üstüne çekmeyi şimdiden başardı!
Uzun bir aranın ardından Le Mans 24 Saat'e dönmeye karar veren NASCAR seri yönetimi, Garage 56 projesi kapsamında bir Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 ile mücadele edecek.
Goodyear'ın de ortaklarından biri olduğu proje, NASCAR ve Le Mans dünyalarının teknolojilerini bir araya getirmedeki rolünün altını çiziyor.
Seksen yıldır NASCAR'ın tedarikçisi konumundaki Goodyear, yarış tarihinin en uzun ilişkilerinden birini kurmuş vaziyette. Goodyear ayrıca Le Mans'ta 14 zaferle başarılı bir geçmişte sahip.
Garage 56, yenilikçi teknolojilerin test edilmesi için tek aracı kabul eden bir sınıf, bu sayede Le Mans organizatörleri, geleceğe yönelik bir projenin prototip ve GT otomobillerden oluşan bir gridde mücadele edebilmesini sağlıyor.
Chevrolet Camaro ZL1'in sistemleri ve bileşenleri, normal Next Gen araçlarla büyük oranda benzeşiyor. Aracı dayanıklılık yarışına hazırlamak için yapılan değişiklikler arasında, Le Mans 24 Saat yarışının zorlukları için özel olarak tasarlanmış Goodyear Eagle lastikleri de yer alıyor.
NASCAR CEO'su Jim France, "Başından beri, Le Mans'a getireceğimiz aracın gerçek bir NASCAR aracı olması bizim için önemliydi. Aracın 24 saatlik bir dayanıklılık yarışında yarışabilmesi için bazı ayarlamalar yapılmış olsak da, Le Mans'taki taraftarlar tam bir NASCAR deneyimi yaşayacaklar."
Projenin pist üstü testleri geçtiğimiz Ağustos ayında Road Atlanta'da (ABD) iki kez Le Mans 24 Saat galibi Mike Rockenfeller ille başladı.
Garage 56 takımında yer alacak Rockenfeller'a oldukça prestijli iki isim eşlik edecek: yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson ve 2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button!
Test aracı, hazırlıklar kapsamında ABD'deki altı ayrı pistte (Road Atlanta, Virginia International Raceway, Goodyear Proving Grounds, Carolina Motorsports Park, Sebring International Raceway ve Daytona International Speedway) 5.800 kilometreden fazla mesafe kat etmiş vaziyette.
Chevrolet Camaro ZL1, Garage 56
Fotoğraf: Garage 56
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