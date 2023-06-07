Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

İşte Goodyear, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC)'nda mücadele eden her takıma, sezon boyunca performanslarını en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak amacıyla, yarış takımıyla özel olarak çalışan bir lastik mühendisi sağlıyor.

Lastik mühendisi ve sürücü arasındaki ilişki, spor dünyasının başka hemen hiçbir yerinde görülemeyecek türdendir. Sürücüler, bir dayanıklılık mücadelesine güç veren yardımcı bilgi ve verileri almak için ekiplerine güvenmek zorundadır.

Vector Sport takımının LMP2 pilotu Gabriel 'Gabi' Aubry ve Goodyear destek mühendisi David Billingham, modern bir yarış takımının çalışma dinamiğini anlatmak için en iyi örnek.

Mühendis-pilot ortaklığı hayati önem taşıyor

İlk kez 2018'de Le Mans'ta yarışan ve bu yıl Vector Sport ile bir WEC sezonu geçiren Aubry, takım olarak yaptıklarının, sürücü olarak göstereceği performansa etki ettiğini söylüyor. Aubry: "Goodyear ortaklığı, doğru ayarları ve yarış stratejisini nasıl geliştireceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Mühendis ve sürücü ortaklığı hayati önem taşıyor. Lastikleri anlamamıza yardımcı oluyor, böylece bir stint ve yarış boyunca maksimum performans elde edebiliyoruz." diyor.

Sürücü, takım mühendisi ve Goodyear üçgeni

Son 20 yıldır yarış takımlarıyla çalışan ve bu sezon Vector Sport ile başarı kovalayan Goodyear mühendisi David Billingham “Gabi'nin bu düşüncesi çok özel. Bu, sürücü, takım mühendisi ve Goodyear arasındaki bir üçgen. Lastik sıcaklığı ve basıncı özellikle araç pistteyken çok önemli. Bu, sürücü geri bildirimleriyle birlikte araç performansını değerlendirmek için kullandığımız bilgilerdir. Bu yıl, Le Mans dışındaki turlarda lastik ısıtıcılarının olmaması, özellikle sıralama turlarında maksimum performansı sağlama yaklaşımımızda önemli bir değişikliğe neden oldu. Isınma yaklaşımı artık daha önemli” diyor.

Aracın davranışına göre strateji belirleniyor

Yarış sırasında pilot ve baş mühendis arasındaki tüm telsiz iletişimini dinlediklerini, stint sırasında araçtan gelen canlı telemetri sayesinde aracın nasıl davrandığını anlayabildiklerini söyleyen Billingham “Pitstoplar sırasında, lastik değişimine gerek olup olmadığı, gerekiyorsa kaçının değişeceği konusunda da tavsiyelerde bulunuruz” diyor.

Lastiklerine güvenmeleri gerekli

Seans sonunda lastiğin belirli pist yüzeyi ve koşulundaki kapasitesini belirlemek için lastik sırtı ve karkasında analizler yapan David Billingham, böylece takıma en uygun stint uzunluğuyla ilgili bilgiler sağlıyor. Billingham “Le Mans'ta takımlar bir lastik setiyle üç ya da dört stint yapabiliyor. Bu, takıma pit alanında değerli saniyeler kazandırıyor, ancak setin rekabetçi kalacağına da inanmaları gerekiyor."

Goodyear yeni ve büyük bir pencere açtı

WEC sezonu boyunca kullanacakları, Goodyear'ın en yeni kuru ve ıslak zemin lastiklerinin performansını değerlendiren Gabriel ve David, lastiklerin performansının çok üst düzey olduğunu söylüyor. Gabi: "Goodyear gerçekten etkileyici bir lastik geliştirdi. Birkaç yıl öncesine kadar, tüm sezonu karşılamak için üç farklı bileşik gerekliydi, şimdi sadece bir tanesi yetiyor."

Yeni lastiğin yıl boyunca karşılaşılan tüm pist sıcaklıklarında kullanılabileceğini ve hızlı bir şekilde istenilen sıcaklığa ulaşabileceğini söyleyen David de: "Gördüğümüz en büyük etki, sürücünün karşılaştığı ek zorluklara çözüm sunması. Daha önce nemli bir pistte kullanılan kaygan ve ıslak zemin lastiklerden, kuru zemin lastiklerine geçiş, sürücüler için oldukça zordu" şeklinde bilgi veriyor.