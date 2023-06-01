Goodyear, Le Mans 24 Saat'e oldukça sıkı hazırlanıyor

Le Mans, tüm dünyadaki dayanıklılık yarışları arasında oldukça özel bir yere sahip; nitekim dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin ve en iyi motor sporları yeteneklerinin sergilendiği bir sirk niteliğinde!

Her ne kadar WEC kapsamında yedi ülkede yarış düzenlense ve her bir yarış benzersiz lojistik zorluklara sahip olsa da, hiçbiri Le Mans ile kıyaslanamaz.

Binlerce saattir hazırlık ve ayar sürecinden geçen araçlar, 10 Haziran Cumartesi günü 100. Le Mans 24 Saat için sıraya girecek ve çabalarının boşa gidip gitmediğini görecekler.

Bu, LMP2 sınıfının özel lastik tedarikçisi Goodyear için de geçerli.

Le Mans, sezonun en çok planlama ve kaynak gerektiren yarışı. Her takımın 24 saat boyunca sorunsuz çalışması için çok daha fazlasına ihtiyacı var. Örneğin, 2022'de zafere giden yolda Jota 369 tur, yani 5.028 km, yani tam 16 Formula 1 yarışı kadar bir mesafe kat etti.

Son birkaç sezonda Goodyear, her hafta sonu kullanılan toplam lastik sayısını azaltmak için çalıştı, bu kapsamda hem kuru zemin, hem de ıslak zemin lastiklerinin çalışma aralıkları arttırıldı.

Bu, Goodyear'ın yaz, kış veya dört mevsim koşullarının tamamıyla başa çıkmak için tasarlanan ödüllü yol lastikleri yelpazesinin gelişimini yansıtıyor.

Hafta sonu boyunca, Almanya'nın Hanau kentindeki Goodyear üretim tesisinden Le Mans'a 10 kamyonla taşınan 2.500'den fazla lastik kullanılacak. 65'ten fazla Goodyear ekip üyesi, takımları desteklemek için Le Mans'a seyahat ediyor.

Dahası, Goodyear bu yıl Hendrick Motorsport ve Chevrolet ile birlikte NASCAR'ın 1976'dan bu yana ilk kez Le Mans'a dönmesini sağlayan Garage 56 projesinde de yer alıyor.

Proje, Goodyear'ın hem dayanıklılık yarışlarındaki hem de NASCAR'daki uzmanlığını bir araya getiren özel bir lastik geliştirme programı gerektirdi.

Garage 56 için geliştirme çalışmaları iki kıtada birden fazla mühendis ekibiyle gerçekleştirildi. Son 12 ayda yapılan 10 test boyunca, Le Mans'a hazırlık için yaklaşık 10.000 km mesafe kat edildi.

Padok desteği: Asla göründüğü kadar kolay değil

Lastikler piste ulaştığında iş bitmiyor. Goodyear'ın özel montaj ekibi, takımların kendilerine tahsis edilen setleri zamanında almalarını sağlamak için günün her saati lastiklere servis yapıyor.

Yarıştan bir haftadan uzun bir süre önce Goodyear mühendisleri padoktaki montaj alanlarını hazırlar. Her takım, lastiklerini kontrol etmeli ve son şişirme için doğru zamanda teslim almalıdır.

Lastikler montaj alanından araçlara takılmak üzere garajlara taşınır. Kullanılmış lastikler Goodyear'a iade edildikten sonra, belirli sayıda lastik geri dönüştürülmeden önce montaj alanında analiz edilir.

Her takıma antrenman için altı set, yarış ve sıralama için ise 14 set kuru zemin lastiği tahsis ediliyor. Islak lastiklerin sayısı sınırsızdır.

Goodyear'ın özel lastik mühendisleri, tüm lastik gereksinimleriyle ilgilenmek üzere her takıma yerleştirilir ve genellikle tüm sezon boyunca aynı takımla çalışır. Goodyear mühendislerinin sağladığı destek, takımlara en iyi kurulum konusunda tavsiyelerde bulunmaya ve yarış stratejisi konusunda rehberlik etmeye kadar uzanıyor.

Lastik kullanımını takip etmek için her lastiğin içine en son Radyo Frekansı Tanımlama Etiketi (RFID) teknolojisi yerleştirilmiştir. Bu, kalite kontrolüne yardımcı olur ve lastiklerin doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlar. Goodyear, 2008 yılında motor sporlarında bu teknolojiyi kullanan ilk lastik üreticisi olarak RFID'nin geliştirilmesinde ve tanıtılmasında önemli rol oynamıştır.

Prestijli yarış hakkında konuşan Goodyear motor sporları direktörü Ben Crawley, "Le Mans'a hazırlık, aylar öncesinden başlayan planlama ile sezonun en büyük girişimidir.

"Goodyear ekibinin her bir üyesi yarış tutkusunu paylaşıyor, bu yüzden yenilikler sunmaya devam edebiliyoruz. Her bir takımın gereksinimleri açısından en zorlu yarış olsa da, Avrupa Le Mans Serisi'nden (ELMS) takımları da ağırladığımız için grid genellikle ortalama bir yarışa göre çok daha büyük oluyor."

"Takvimdeki en ikonik yarış için bu genişletilmiş gridde de desteğe devam etmekten ötürü mutluyuz. Lastikçilerden, mühendislerden ve daha geniş destek ekibinden oluşan ekibimiz, her etkinliği operasyonel bir başarıya dönüştürmek için uyum içinde çalışıyor.

"Le Mans'ın zorlukları söz konusu olduğunda, uzman Goodyear ekibi her şeye hazırdır." dedi.