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WEC / Son dakika

Glickenhaus, yeni hiper aracıyla ilk testinden mutlu ayrıldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Yeni Glickenhaus Le Mans Hypercar, bu hafta İtalya'nın Vallelunga pistinde iki gün boyunca düzenlenen ilk testte 100'den fazla tur tamamladı.

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Glickenhaus, yeni hiper aracıyla ilk testinden mutlu ayrıldı

Amerikalı üretici, Pipo motorlu 007 LMH FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası aracını, Perşembe ve cuma günleri İtalya'da piste çıkarırken, direksiyona Romain Dumas ve Franck Mailleux geçti.

Markanı patronu Jim Glickenhaus, ilk gün yaptıkları çalışmalarda temel olarak otomobilin elektroniğine odaklandıklarını dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Glickenhaus, "İlk gün yazılımı çözmemiz gerekiyordu, çünkü COVID nedeniyle hem Bosch hem de Xtrac personeli [otomobilin elektronik ve vites kutusundan sorumlu şirketler] seyahat edemiyordu ve çalışmaları uzaktan yapmamız gerekti."

"Ancak Cuma günü sürekli olarak turlamaya devam ettik. Romain bize daha önce ilk iki günde dört tur dahi atamayan büyük üreticilerle çalıştığını söyledi." dedi.

Glickenhaus, ekibin test boyunca "çok şey öğrendiğine" inanıyor.

"İlk gün sadece 20 tur attık, ancak ikinci günde yaklaşık 100 tur tamamladık. Debriyaj ve kalkış kontrol gibi ihtiyacımız olan her şeyi test edebildik. Hatta bazı iyi ayar çalışmaları da yaptık."

Glickenhaus, COVID-19 krizinin yanı sıra Brexit'in neden olduğu parça gecikmeleri nedeniyle, otomobilin ilk testinin Şubat ayının başından, sonuna alındığını açıkladı.

Bu, Glickenhaus Racing'in 4 Nisan'da Algarve pistinde yapılacak 2021 WEC sezonunun açılış yarışını kaçırmasına neden oldu. Çünkü araç düzgün şekilde test edilinceye kadar 007'yi homologe etmek istemiyorlar.

"Otomobili doğru şekilde ele almamız çok önemli, bu sayede başlangıçta bizim durum daha iyi olacak. Sonuçta homologe ettiğiniz andan itibaren otomobiliniz, beş yıl boyunca dondurulmuş oluyor. Burada biraz uzun oyunu oynuyoruz; Özellikle Ferrari'nin 2023'te seriye katılacağını açıklamasının ardından."

"Hiçbir şey beni 2023 yılındaki Le Mans 24 Saat'te Ferrari'ye karşı yarışmaktan daha mutlu edemez, ancak mümkün olan en iyi araca sahip olduğumdan emin olmak istiyorum."

Glickenhaus, Mart ayı başlarında Monza'da bir yüksek hız testi yapmayı planlıyor ve ardından Nisan ortasında İspanya'daki Aragon pistinde 30 saatlik bir dayanıklılık testi yapacak.

Ekibin 1 Mayıs'ta Spa yarışına kadar hazır olup olmayacağı sorulduğunda Glickenhaus, "Orada olacağız. 30 saatlik testten sonra aracı homologe etmeye hazır olacağımızı söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Scuderia Cameron Glickenhaus 007 LMH

Scuderia Cameron Glickenhaus 007 LMH

Fotoğraf: Scuderia Cameron Glickenhaus

Corvette WEC açılışında yarışırken, Glickenhaus katılmayacak

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Corvette WEC açılışında yarışırken, Glickenhaus katılmayacak
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Seri WEC
Editör Gary Watkins

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